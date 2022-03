Call of Duty: So ein starkes Gratis-Angebot gab's noch nie

Im April könnt ihr den Multiplayer von Call of Duty: Vanguard kostenlos spielen. (Bild: Activision)

Ab morgen können Shooter-Fans den Multiplayer von Call of Duty: Vanguard kostenlos spielen. Allerdings nicht im Rahmen eines Free-Weekends, wie das bisher immer der Fall war, sondern ganze zwei Wochen lang.

Der Multiplayer von CoD erwartet euch

Dass der Multiplayer-Part von Call of Duty immer mal wieder kostenlos gespielt werden kann, ist mittlerweile ein regelmäßiges Event geworden. Auch für den neuesten Teil, Call of Duty: Vanguard, gab es so ein Free-Weekend schon. Jetzt weitet Publisher Activision diesen kostenlosen Zeitraum aber gehörig aus.

Call of Duty: Vanguard Multiplayer-Trailer

So können interessierte Shooter-Fans den Multiplayer von Vanguard ganze zwei Wochen lang ausgiebig testen. Los geht es bereits morgen, also am 30. März 2022. Dann habt ihr bis zum 13. April Zeit den alternativen Weltkriegs-Shooter mit Freunden zu spielen.

Ebenfalls dabei: Neue Maps und neuer Modus

Passend zu dieser kostenlosen Aktion wird es auch neuen Content geben. So können alte, aber auch neue Spieler sich auf den zwei neuen Maps, Casablanca und Gondola, austoben. Darüber hinaus wird es auch einen neuen Modus geben. In dem Modus geht es darum auf einer großen Karte mehrere Basen einzunehmen. Als Setting dienen dafür die Alpen.

Die digitalen Alpen erwarten euch mit einem neuen Spielmodus. (Bild: Activision)

Wer hingegen keine Lust auf den neuen Content hat, der kann sich auch mit den Klassikern begnügen. So wird es unter anderem eine Playlist geben, die euch den ganzen Tag die beiden beliebten und besonders chaotischen Maps, Shipment und Das Haus, spielen lässt.