Bezahl-Abo für GTA Online: GTA+ ist ein neuer Tiefpunkt für Rockstar

Rockstar Games war einst ein Pionier der Spiele-Industrie. Inbesondere mit der GTA-Reihe schuf der Entwickler eine Blaupause für Sandbox-Spiele und konnte fast jährlich mit einem neuen Open-World-Abenteuer bei Fans punkten. Diese Zeiten sind anscheinend vorbei, denn seit Grand Theft Auto 5 im Jahr 2013 erschien, bekommen Spieler nur noch ein und dasselbe Spiel aufgewärmt. Wie dreist man aber wirklich sein kann, beweist Rockstar mit seiner letzten genialen Idee: Ein Bezahlabo namens GTA+ für GTA Online. Ein Kommentar.

Abomodelle haben in Vollpreisspielen nichts zu suchen

In GTA wird viel geschossen und trotzdem hat Rockstar offenbar den Schuss nicht gehört. Ein Abomodell in einem kostenpflichtigen Spiel, das vor zwei Konsolengenerationen erschien? Das ist absoluter Blödsinn!

Zuletzt versuchte das eine andere große Spielemarke: Fallout – genauer gesagt Fallout 76. Das Online-Spiel machte zum Launch und lange darüber hinaus aufgrund fieser Bugs, einem miserablen technischen Zustand und fehlenden Kernfeatures keinen wirklich guten Eindruck. Aber Bethesda dachte sich, es wäre sicherlich eine gute Idee, sein frisches Katastrophen-Spiel (in jeder Hinsicht) mit einem Abo-Service zu ergänzen – und Mondpreise wie 120 Euro im Jahr zu verlangen. (Quelle: Bethesda)

Rockstars Abo für GTA Online ist immerhin nicht ganz so teuer. GTA+ kostet nämlich nur sechs Euro im Monat und ist jederzeit kündbar. Derzeit ist es auch nur für die Next-Gen-Konsolen verfügbar. PS5-Spieler dürfen sich also freuen: Nachdem sie nämlich GTA Online kostenlos für PlayStation 5 heruntergeladen haben, können sie das gesparte Geld in Rockstars nutzlosen Abodienst investieren. (Quelle: PlayStation Blog)

Bin ich zu zynisch oder schaut die Realität genauso aus? Und wie könnten die kommenden Jahre aussehen, wenn niemand mehr über NFTs, dafür über Abomodelle in Vollpreisspielen diskutiert? Dazu darf es erst gar nicht kommen – und GTA+ ist der Beweis.

GTA+ bietet alles, was ihr nicht braucht

Werfen wir einen genauen Blick in GTA+. Ab dem 29. März bis zum 27. April könnt ihr als Abo-Kunde euch zum einen fragen: „Wieso habe ich das getan?” Und zum anderen könnt ihr folgenden In-Game-Kram einheimsen:

500.000 GTA-Dollar ...

... mit denen ihr nicht einmal eine gute Karosserie kaufen könnt, da diese mittlerweile mehrere Millionen kosten. Ihr erhaltet immerhin:

den Sportwagen Principe Deveste Eight

die Autowerkstatt La Mesa

einen Erlass des Mitgliedsbeitrags im LS Car Meet

als Yacht-Besitzer ein Upgrade auf die Aquarius-Superyacht

weiteren Krimskrams und diverse Boni

Natürlich darf auch das FOMO-Element nicht fehlen, denn es gibt auch Mitgliedervorteile, die ihr euch rechtzeitig sichern müsst, bevor sie verfallen.

Das Beste kommt erst noch: Als Abo-Kunde könnt ihr außerdem spezielle CashCards im jeweiligen Store kaufen, die einen zusätzlichen Geldbonus beinhalten. (Quelle: Rockstar Games) Jap, ihr zahlt für einen Dienst, der euch spezielle Mikrotransaktionen ermöglicht, die sich von den üblichen Mikrotransaktionen abheben. Wenn ihr plötzlich ein fernes, unbekanntes Geräusch wahrnehmt, das ist die Geldmaschine im Rockstar-Hauptquartier, die gerade so richtig in Fahrt kommt.

Spieler haben eine klare Meinung

Was Rockstar Games und der Mutterkonzern Take-Two Interactive in den letzten Wochen und Monaten abgeliefert haben, würde ich als eine Art Anleitung beschreiben: Wie man seinen guten Ruf in wenigen Schritten verliert.

Mit der GTA Trilogy hat sich Rockstar selbst keinen Gefallen getan. Denn zum Launch quälten das Spiel unzählige Bugs und Fans straften das Spiel erbarmungslos ab.

Mit Grand Theft Auto 5 für Next-Gen-Konsolen folgte auch schon das nächste Fiasko, denn das schneidet auf Metacritic kolossal schecht ab. Bemängelt wird vor allem die Tatsache, dass bis auf drei neue Grafik-Modi, die ein knapp zehn Jahre altes Spiel auch nicht viel besser aussehen lassen, weitere Verbesserungen und Neuerungen gegenüber der Version für PS4 und Xbox One fehlen.

Aber so ganz stimmt das nicht: Denn GTA 5 für PS5 und Xbox Series X bietet ja jetzt ein Bezahl-Abo für den Online-Modus. Das Beste ist aber: Auf PS5 und Xbox Series X zahlt ihr bereits eine gewisse Summe, um Online-Dienste nutzen zu können. Und hier kommt Rockstar und möchte euch GTA+ als einen tollen Deal verkaufen? Erst mal sacken lassen.

Fans von GTA Online sind jedenfalls stinksauer. Und zwar so sauer, dass man heute die Aktion „GTA Plus Off” gestartet hat. Auf Reddit haben sich haufenweise Spieler zusammengeschlossen und rufen dazu auf, am 29. März GTA Online nicht zu spielen.

Damit möchten sie Rockstar zeigen, wie wenig sie von GTA+ halten. Ob sie damit etwas bewirken können, wird sich zeigen. Der Post hat immerhin bereits über 10.000 Upvotes bekommen und mir ein Lächeln schenken können.