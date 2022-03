Pokémon, das müsst ihr an euren Spielen unbedingt verbessern

Pokémon Karmesin und Purpur hat einiges wiedergutzumachen. (Bildquelle: Game Freak)

Liebe Pokémon-Reihe, so kann es nicht weitergehen. Du hast so viel Potenzial, machst aber immer wieder dieselben Fehler. Ich sage das hier als Freund: Es muss sich etwas ändern. Mach's bitte mit der nächsten Generation besser und zeig' allen, was in dir steckt. Ein Kommentar.

Pokémon, es ist Zeit sich zu entwickeln

Es ist eine Diskussion, die mit jedem neuen Pokémon-Spiel geführt wird: Was kann – nein, was sollte – die Reihe endlich besser machen? Nachdem ich meinen Ausflug in die Hisui-Region beendet und Pokémon-Legenden: Arceus nun endgültig beiseitegelegt habe, muss ich mich der Kritik leider anschließen.

An den folgenden drei Punkten sollten die Pokémon-Spiele meiner Meinung nach noch schrauben.

Grafik

Es ist ein leidiges Thema, aber ein gar nicht mal so unwichtiges. Legenden: Arceus sieht nicht schön aus. Und flüssig laufen tut es auch nicht.

Auch Pokémon Karmesin und Purpur, die Spiele der neunten Generation, sollen wie Arceus auf eine Open World setzen. Bleibt also nur zu hoffen, dass Game Freak sich bei dem Hauptspiel wieder mehr ins Zeug legt.

Bis jetzt sieht das Gezeigte immerhin ganz hübsch aus. Hoffen wir also auf das Beste.

Den Trailer zur neunten Generation könnt ihr euch hier nochmal zu Gemüte führen:

Pokémon: Karmesin & Purpur – Ankündigungstrailer

Handlung

Legenden: Arceus zeigt, dass Game Freak nicht davor zurückschreckt Themen wie Religion anzuschneiden und die Gefahren im Umgang mit Pokémon darzustellen.

Nur leider ist die Geschichte an sich komplett unsinnig und irrelevant. Ja, es gibt coole Charaktere und nette Plot Twists, so vorhersehbar diese auch sein mögen. Sogar die Inszenierungen sind mitreißend.

(Achtung, Spoiler!)

Aber die Handlung in Legenden: Arceus ist genauso schwachsinnig wie das fehlende Ende des Spiels. Das Gott-Pokémon Arceus schickt euch in die Vergangenheit, mit der Aufgabe alle Pokémon der Region zu fangen. Wenn ihr das tut, dürft ihr auch Arceus fangen. Ende. Das soll das große Finale eurer Reise sein. Wow.

(Spoiler-Ende)

Auch hier macht Game Freak denselben Fehler wie in vielen anderen Spielen der Reihe. Es wird eine interessante Welt voller kurioser und gruseliger Monster aufgebaut. Lustige und teilweise überraschend tiefe Charaktere werden vorgestellt. Und dann wird einfach nichts daraus gemacht.

Da ist es auch keine gute Ausrede, dass Pokémon sich primär an Kinder richtet. Sieht man sich zum Beispiel Pixar-Streifen oder Ghibli-Filme wie Chihiros Reise ins Zauberland an, wird schnell klar: Medien, die sich an Kinder oder Familien richten, können auch gute Geschichten erzählen! Nur Pokémon eben oft nicht.

Schwierigkeitsgrad

Es ist sicherlich schwer das Balancing in einem Rollenspiel so hinzubekommen, dass es Spielende weder frustriert noch langweilt. Dafür, dass Pokémon eine der größten Videospielreihen aller Zeiten ist, ist es aber doch sehr kurios, dass die Spiele es einfach nie richtig auf die Reihe bekommen.

In den Hauptspielen wird es schnell so einfach, dass ihr die Pokémon der Arenaleiter einfach so mit einem Schlag besiegt. Und zum Schluss kommt dann plötzlich ein Gegner, der euch tagelang ins Gras beißen lässt, weil ihr plötzlich zu schwach seid.

Legenden: Arceus geht da einen ganz anderen Weg und pfeift gefühlt einfach darauf, welche Level eure Pokémon haben. Denn vor allem zu Beginn machen euch selbst Pokémon platt, die zehn Level unter euch sind.

Da muss es doch einen Mittelweg geben. Der erste Schritt in die richtige Richtung wäre natürlich ein optionaler EP-Teiler, den sich Fans schon seit Jahren wünschen.

Einschätzung des Autors

Vielleicht ist es etwas naiv, aber ich habe Hoffnung darauf, dass Game Freak aus der Kritik der Community lernt. Mit Pokémon-Legenden: Arceus hat das Unternehmen schon einmal Mut zur Veränderung bewiesen. Jetzt muss nur noch an den genannten Kritikpunkten geschliffen werden, damit Karmesin und Purpur gut wird.

Aber mal schauen, was Game Freak aus den nächsten Spielen so macht. Immerhin hatte das Unternehmen erst vergangenes Jahr erklärt, dass die Vision der Entwickler oft einfach nicht zu den Wünschen der Spielerinnen und Spieler passt: