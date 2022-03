Breath of the Wild 2: Nintendo hat eine traurige Nachricht zum Release

Breath of the Wild 2 lässt noch etwas länger auf sich warten. (Bildquelle: Nintendo)

Erst im vergangenen Jahr hatte Nintendo einen Release-Zeitraum für das Sequel zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild genannt. Nun rudert der Konzern zurück – das Spiel muss leider verschoben werden.

Nintendo verschiebt Breath of the Wild 2

Fans hatten sich schon seit der letzten Nintendo Direct gefragt, wann es endlich Neuigkeiten zur "Breath of the Wild"-Fortsetzung geben wird. Nun meldet sich Nintendo mit einem kurzen Video und äußert sich zur Veröffentlichung des heiß erwarteten Open-World-Spiels.

So wird die Fortsetzung nicht mehr, wie ursprünglich angepeilt, 2022 erscheinen. Stattdessen kündigt Eiji Aonuma, der Produzent der Zelda-Reihe, nun einen Release für das Frühjahr 2023 an.

Wenigstens gibt es aber noch eine kleine Überraschung am Ende des Videos. Gezeigt wird nämlich eine neue Szene aus dem Spiel. Link zückt darin das Masterschwert, welches kaputt zu sein scheint. Aber seht selbst:

Breath of the Wild 2 | Nintendo verschiebt den Release

Warum wird das neue Zelda-Spiel verschoben?

Als Grund für die Verschiebung wird nur angegeben, dass das Team sich mehr Zeit für die Entwicklung nehmen möchte. Aonuma sagt im Video:

"Zu einem früheren Zeitpunkt gaben wir bekannt, dass die Veröffentlichung des Spiels für 2022 geplant sei. Wir haben uns jedoch dazu entschieden, die Entwicklungsphase etwas zu verlängern und die Veröffentlichung auf das Frühjahr 2023 zu verschieben."

Des Weiteren entschuldigt er sich für die schlechte Nachricht bei allen Fans, die sich schon auf das Spiel gefreut haben.

Was sagt die Community dazu?

Die Fans nehmen die schlechte Nachricht überraschend gelassen. In den YouTube-Kommentaren sprechen viele ihr Lob darüber aus, dass Nintendo sich anscheinend so viel Zeit nimmt wie nötig ist, um ein gutes Spiel abzuliefern. (Quelle: YouTube)

Wie hat Mario-Schöpfer Shigeru Miyamoto es ein Mal so schön gesagt?

"Ein verschobenes Spiel wird letztlich gut, aber ein in Eile entwickeltes Spiel ist für immer schlecht." (Quelle: The Guardian)

Dieses Motto verfolgt das Unternehmen anscheinend noch heute. Hoffen wir also, dass uns im Frühjahr 2023 das nächste Rollenspiel-Epos erwartet.