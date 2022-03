Elden Ring: Ein Feature enttäuscht die Fans schwer

Ein neues Feature in Elden Ring hat leider nicht sonderlich viel zu bieten. Bildquelle: FromSoftware/ Getty Images/ Khosrork

FromSoftware hat mit Elden Ring die meisten Souls-Fans glücklich gemacht. Modebewusste Spieler wünschen sich allerdings mehr von einem neuen Feature, mit dem ihr eure Rüstungen optisch verändern könnt. In seiner jetzigen Form ist die Funktion fast nutzlos.

Elden Ring: Spieler wünschen sich coolere Rüstungen

Elden Ring ist vollgepackt mit Waffen, Zaubern und auch Rüstungen. Für die Spieler, die nicht nur auf Verteidigungswerte, sondern auch auf Mode achten, hat FromSoftware sogar ein besonderes Feature eingebaut. Mithilfe von Schneiderwerkzeug und Nähnadel könnt ihr eure Lieblingsstücke optisch verändern. Zumindest theoretisch.

Im Elden-Ring-Subreddit merkt der Nutzer GilgameshWulfenbach an, dass er sich von dem Feature sehr viel mehr erhofft hätte. Beispielweise hätte er gerne Rüstungsplatten angepasst oder die Farbe verändert. In der Realität könnt ihr praktisch nichts weiter machen, als die Umhänge einiger Rüstungen zu entfernen. In der Folge sinken auch die Verteidigungswerte, aber die Rüstung wird etwas leichter. Zusätzlich dazu gibt es aktuell auch keine Vorschau, mit deren Hilfe die Spieler sehen könnten, was sich nach der Anpassung genau verändert.

Elden-Ring-Spieler hoffen auf DLCs

Die Elden-Ring-Fans in den Kommentaren sind sich einig, dass FromSoftware die Möglichkeiten des Features keinesfalls voll ausgeschöpft hat. Vor allem die Farbanpassung wäre für modebewusste Befleckte eine willkommene Ergänzung gewesen. Dadurch wäre es wesentlich leichter, die teils stark verschiedenen Rüstungsteile zusammen gut aussehen zu lassen.

Was bleibt ist die Hoffnung, dass FromSoftware das Rüstungs-Feature in zukünftigen DLCs oder Updates noch erweitert. Einige Hinweise sprechen dafür. Beispielsweise bietet das Menü mehrere Slots für mögliche Anpassungen, die aktuell allerdings von keiner einzigen Rüstung genutzt werden.

