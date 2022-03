PS Plus: Bestes Feature des Xbox Game Pass fehlt, weil es Sonys Spielen schaden würde

Aber nichts ist in Stein gemeißelt ... (Bild: Sony Interactive Entertainment / Getty Images - Koldunova_Anna)

Sony hat seinem Abonnement PS Plus einen neuen Anstrich verpasst. Damit nähert sich PlayStation dem Konkurrenten Xbox und seinem etablierten Game Pass. Eine Sache möchte man bei PS Plus aber anders machen: Es werden vorerst keine hauseigenen Spiele zum Release im PS-Plus-Abo enthalten sein, um die Qualität der Spiele zu sichern.

PS Plus: Keine Sony-Spiele zum Release

Erst kürzlich offenbarte Sony sein neues Konzept für das Abonnement PS Plus. Während sich das Basis-Abo vom ursprünglichen PS Plus nicht unterscheidet, kombinieren die zwei neuen Abo-Modelle PS Plus und PS Now – und nähern sich somit dem Xbox Game Pass.

Eine bittere Pille müssen PlayStation-Spieler aber schlucken, denn in keinem der drei Abonnements wird es Games von First-Party-Entwicklern zum Release geben – zumindest nicht in der nächsten Zeit. Das bestätigt PlayStation-Chef Jim Ryan in einem Interview mit GamesIndustry.

„Ich möchte also zu diesem Zeitpunkt nichts in Stein meißeln. Ich spreche heute nur über den Ansatz, den wir auf kurze Sicht verfolgen. So wie unser Publishing-Modell im Moment funktioniert, ergibt es keinen Sinn. Aber die Dinge können sich in dieser Branche sehr schnell ändern, wie wir alle wissen.” (Quelle: GamesIndustry)

Die Qualität von Sony-Spielen würde sonst darunter leiden

Im Interview erklärt PlayStation-CEO Jim Ryan auch, wieso sich Sony vorerst gegen Microsofts Strategie entscheidet. Er spricht von einem funktionierenden Kreislauf, denn das Investieren in die eigenen Studios und Spiele führe zu Erfolg, was weitere Investitionen ermöglicht, die wiederum zu noch mehr Erfolg führen. Sony-Spiele für Abo-Mitglieder von Tag Eins an verfügbar zu machen, könnte diesen Kreislauf durchbrechen und einen Dominoeffekt zur Folge haben.

„Die Höhe der Investitionen, die wir in unsere Studios tätigen müssen, wäre nicht möglich und wir glauben, dass die Auswirkungen auf die Qualität der Spiele, die wir entwickeln, nicht von den Spielern gewünscht werden.”

Gleichzeitig würden sich sicherlich viele Spieler darüber freuen, Games wie God of War Ragnarök oder Spider-Man 2 direkt zum Start mit PS Plus spielen zu können. Es bleibt abzusehen, ob Sony irgendwann doch seine Meinung ändert.