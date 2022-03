Elden Ring: Hacker entdeckt, warum ein Hund der stärkste Gegner ist

Die Blutungs-Hunde in Elden Ring sind stärker als die schlimmsten Bosse. Bildquelle: FromSoftware/ Zullie the Witch/ Getty Images/ SIphotography

In Elden Ring gibt es Gegner mit gefährlich klingenden Namen wie Radahn, Eroberer der Sterne und Godrik, der Verpflanzte. Sie alle müssen sich aber einem einfachen Hund unterordnen. Einer der größten Souls-Experten verrät euch jetzt warum.

Elden Ring: Selbst Bosse sind nicht so gefährlich wie ein Hund

Wenn ihr auch gerade die gefährliche Welt von Elden Ring erkundet, werdet ihr bestimmt schon über die fiesen Hundegegner gestolpert sein. Sie halten zwar nicht viel aus, aber können dafür gehörig austeilen. Eine Variante von ihnen ist allerdings so stark, dass sie selbst Tanks in schwerer Rüstung mit einer Attacke ausschalten kann.

Der Dark-Souls- und Elden-Ring-Hacker Zullie the Witch erklärt auf YouTube, warum die Blutungs-Hunde so stark sind. Tatsächlich hat es hier nämlich ein Bug ins fertige Spiel geschafft. Für gewöhnlich kann jede Attacke nur einmal Schaden anrichten. Der Sprungangriff der Hunde hat diese Einschränkung allerdings nicht. Er fügt also in jeder einzelnen Sekunde Schaden zu, in der sich der arme Befleckte in der Trefferzone aufhält. In Kombination mit dem Blutungseffekt teilt der Hund damit mehr als 10.000 Schaden in einer Sekunde aus.

In dem Video geht Zullie the Witch noch deutlicher darauf ein, wie Gegner-Animationen in Elden Ring funktionieren. Dafür benötigt ihr allerdings gute Englischkenntnisse.

Elden Ring: Blutungs-Hunde sorgen für viel Frust

Laut Zullie the Witch kann der Bug allerdings leicht behoben werden. In dem Video zeigt er oder sie, wie die Attacke eigentlich aussehen sollte. Der Hund ist zwar immer noch gefährlich, aber kann euch nicht mehr in einer Sekunde ins Grab befördern.

Die Blutungs-Hunde haben bei den Spielern bereits für viel Frust gesorgt. Auf Reddit zeigt ein Fan beispielsweise, wie sein Charakter mit über 2.000 Lebenspunkten durch einen Biss ausgeschaltet wird. Dadurch verliert er 200.000 Runen. Ein schwerer Verlust. (Quelle: Reddit) Auch FromSoftware wird inzwischen von den Horror-Hunden erfahren haben. Der Entwickler wird mit kommenden Patches also hoffentlich Abhilfe schaffen.