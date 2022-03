20 Jahre Kingdom Hearts: War das schon alles Square Enix?

Held Sora ist nicht efreut! Der 20. Geburtstag sollte doch etwas Besonderes sein oder nicht? (Bild: Square Enix & GettyImages/AaronAmat)

Die beliebte "Kingdom Hearts"-Reihe feiert einen runden Geburtstag und während Fans auf der ganzen Welt freudig gratulieren, kündigt Publisher Square Enix lediglich ein Spielzeug an. Ein enttäuschendes Jubiläum oder kommt da noch was? Ein Kommentar.

Alles Gute zum Geburtstag, Kingdom Hearts

Am 28. März 2002 erschien Kingdom Hearts für die PlayStation 2 in Japan. Also vor fast genau 20 Jahren. Ein schönes Jubiläum und ein perfekter Anlass, um die populäre Videospiel-Reihe um Sora, Donald und Goofy entsprechend zu feiern.

Immerhin ist Kingdom Hearts ein echter PlayStation-Klassiker und neben Final Fantasy und Dragon Quest die wohl beliebteste Videospiel-Reihe von Publisher Square Enix.

Was es aber umso trauriger macht, dass der 20. Geburtstag ohne ein echtes Highlight zelebriert wurde. Es gab keine großen Ankündigungen oder Überraschungen.

Wobei das nicht ganz stimmt. Etwas wurde schon angekündigt. Und zwar veröffentlicht Square Enix zum 20. Geburtstag der "Kingdom Hearts"-Reihe spezielle Tamagotchis:

Die "Kingdom Hearts"-Tamagotchis wird es in verschiedenen Farben geben. (Bild: Disney / Square Enix / Bandai Namco)

Die Tamagotchis sind ein nettes Gimmick, werden aber wohl voraussichtlich nur in Japan erhältlich sein. Der Rest der Welt und vor allem westliche "Kingdom Hearts"-Fans gehen dahingehend also leer aus. Und das war es dann auch schon. Japan-exklusive "Kingdom Hearts"-Tamagotchis für ein 20 jähriges Jubiläum. Wow ...

Die Hoffnung stirbt zuletzt

Natürlich gab es via Twitter auch noch die obligatorischen Glückwünsche. So zum Beispiel von "Kingdom Hearts"-Schöpfer und -Designer Tetsuya Nomura, die über den offiziellen "Kingdom Hearts"-Twitter-Account verkündet wurden:

In dem Tweet bedankt sich Nomura für die vielen Glückwünsche und spricht kurz das kommende "Kingdom Hearts"-Event an, das am 10. April stattfinden soll. Zu diesem Anlass hat er auch bereits angefangen an neuen Artworks zu arbeiten. Diese Bleistiftzeichnungen seht ihr auch im besagten Tweet.

Ebenfalls ganz nett ist das Bild, das der offizielle "Final Fantasy VII Remake"-Account anlässlich des Jubiläums auf Twitter veröffentlicht hat:

Darauf sieht man Protagonist Cloud, wie er vor einem typischen "Kingdom Hearts"-Hintergrund posiert. Das Bild ist eine Hommage an das erste Kingdom Hearts-Cover für die PlayStation 2.

Aber zurück zum bereits angesprochenen Event, denn auch wenn der Geburtstag von Kingdom Hearts für Fans eher enttäuschend verlief, soll ja am 10. April 2022 noch ein großes Event stattfinden.

Hoffentlich gibt es dann Ankündigungen und Überraschungen, die einem 20. Jubliäum würdig sind.