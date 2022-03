Kurioses Crossover: Rick & Morty erobern Rainbow Six Siege

Mit dem "Rick and Morty"-Bundle finden zwei ganz besonders verrückte Skins ihren Weg ins Spiel. (Bild: Ubisoft & Adult Swim)

Get Schwifty! Der beliebte Multiplayer-Shooter Rainbow Six Siege erhält neuen Content. Über das "Rick and Morty"-Bundle finden die gleichnamigen Figuren aus der Cartoon-Serie ihren Weg ins Spiel. Passend dazu gibt es einen neuen Trailer.

Rainbow Six Siege: Auf diese Skins haben die Fans gewartet

Publisher Ubisoft hat ein neues Bundle für den Ego-Shooter Rainbow Six Siege angekündigt. Das sogenannte "Rick and Morty"-Bundle bringt Rick Sanchez und Morty Smith ins Spiel.

Allerdings nur als Skins für die Operator Doc und Fuze. Wie das dann in Aktion aussieht, wenn die beiden Cartoon-Figuren das "Rainbow Six"-Universum stürmen, zeigt euch ein brandneuer Trailer:

Hierbei handelt es sich übrigens schon um das dritte "Rick and Morty"-Bundle für den beliebten Multiplayer-Shooter von Ubisoft. Es ist jedoch das erste Bundle, das auch die beiden Hauptfiguren spielbar macht.

In den vorherigen Bundles gab es zum Beispiel die Skins für Pickle Rick und Mr. Meeseeks. Ebenfalls zwei sehr beliebte Figuren aus dem "Rick and Morty"-Kosmos.

Neben den Skins für Doc und Fuze gibt es darüber hinaus auch noch neue Anhänger, Waffen-Skins und Hintergründe. Allesamt ebenfalls im Stil der populären Cartoon-Serie.

Rick and Morty: Die Kult-Serie erobert das Internet

Rick and Morty läuft seit 2013 auf dem US-amerikanischen Sender Adult Swim und hat sich seitdem zu einer handfesten Kult-Serie entwickelt. Die Serie dreht sich um den brillanten, aber gefährlichen Wissenschaftler Rick Sanchez, der seinen Enkel Morty in bester "Doctor Who"-Manier durch das halbe Universum schleift.

Die Beliebtheit der Cartoon-Serie spiegelt sich auch bei den Bewertungen wieder, so steht "Rick and Morty" auf der Film- und Serien-Plattfom IMDb auf Platz 14 der besten Serien aller Zeiten. Noch vor True Detective und dem Netflix-Hit Arcane.

Und noch ist kein Ende in Sicht. 2018 bestellte Adult Swim 70 weitere Folgen. Die ersten fünf Staffeln könnt ihr hierzulande über Netflix und Sky schauen.