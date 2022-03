Nach Verschiebung von Breath of the Wild 2: Zelda-Fans möchten Entschädigung

Zelda-Fans haben derzeit einen großen Wunsch. Bild: Nintendo / SementsovaLesia@GettyImages

Erst kürzlich veröffentlichte Nintendo die Hiobsbotschaft, dass Fans sich bis zum Release von Breath of the Wild 2 noch bis zum nächsten Jahr gedulden müssen. Viel Gegenwind erhält Nintendo von den Spielern deswegen nicht, sie haben allerdings einen großen Wunsch, um die Lücke zu füllen.

Zelda-Fans wünschen sich The Wind Waker HD für die Switch

The Legend of Zelda gehört zu den erfolgreichsten Videospielreihen aller Zeiten. Breath of the Wild gehört auch nach fünf Jahren noch immer zu den beliebtesten Teilen und so warten Fans sehnsüchtig auf den Nachfolger, der nun im Frühjahr 2023 erscheinen soll.

Viele Spieler wirken so, als wären mit der Ankündigung durchaus zufrieden. Nintendo habe so mehr Zeit, das Spiel so gut wie möglich zu machen. Andere wünschen sich eine Wiedergutmachung und haben bereits eine passende Idee. (Quelle: Twitter)

The Legend of Zelda: The Wind Waker HD ist ebenfalls ein beliebter Teil der Reihe, erschien im Jahr 2013 für die Wii U. Bisher ist das Spiel leider nicht für die Nintendo Switch erhältlich und nun, da der E-Shop der Wii U bald geschlossen wird, hoffen Fans auf eine neue Portierung:

"Ich hoffe wirklich, dass das bedeutet, dass wir dieses Jahr Wind Waker HD für Switch bekommen. Lass mich wieder in den Ozean fallen"

The Legend of Zelda: The Wind Waker HD ist allerdings nicht die einzige Möglichkeit. Auch mit The Legend of Zelda: Twilight Princess für die Switch würde Nintendo die Fans glücklich machen:

"Da die Fortsetzung von Breath of the Wilds erst im Frühjahr 2023 erscheinen wird, ist dies die perfekte Gelegenheit, einige Spiele für die Switch neu zu veröffentlichen oder neue Remakes wie Twilight Princess HD und Wind Waker HD oder ein Minish Cap Remake"

"Alle: Sie portieren dieses Jahr ganz sicher Wind Waker HD oder Twilight Princess HD auf die Switch!!!

Ich, der keines dieser beiden Spiele gespielt hat:"

Breath of the Wild 2: Wann genau soll das Spiel erscheinen?

Bisher gibt es leider keinen genauen Release-Termin, doch dank der Verschiebung könnt ihr euch im Frühjahr 2023 vielleicht über ein komplett fertiges Spiel freuen. Wir halten euch auf dem Laufenden.

Etwas Neues gibt es allerdings, denn nachdem "The Legend of Zelda"-Produzent Eiji Aonuma die Hiobsbotschaft verkündete, gab es eine frische Szene aus dem kommenden Spiel zu sehen: