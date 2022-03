Skyrim läuft überall: Auch auf einem Schwangerschaftstest

Fan zeigt, wie Skyrim auf einem Schwangerschaftstest aussieht. Bildquelle: Bethesda/ Getty Images/ Gajus

Inzwischen könnt ihr The Elder Scrolls 5: Skyrim auf praktisch allen modernen Konsolen zocken. Ein Fan hat jetzt einen Weg gefunden, um auch auf einem Schwangerschaftstest zu "spielen". Hoffentlicht bringt er Bethesda damit nicht noch auf neue Ideen.

Skyrim auf einem Schwangerschaftstest: Wie funktioniert das?

Dem preisgekrönten Rollenspiel The Elder Scrolls 5: Skyrim fehlt es wirklich nicht an Plattformen, auf dem es gezockt werden kann. Sogar Bethesda selbst macht sich mit der Very Special Edition über seine Angewohnheit lustig, das Spiel auf ungewöhnliche Geräte zu bringen. (Quelle: YouTube) Der Twitter-Nutzer Foone übertrifft den Entwickler jetzt sogar noch, indem er Skyrim auf einem Schwangerschaftstest "spielt". In einem Video zeigt er das ikonische Intro, in all seiner pixeligen Pracht.

Ihr solltet jedoch nicht erwarten, dass es ein Schwangerschaftstest mit der PlayStation 5 aufnehmen kann. Foone stellt klar, dass außer der Hülle kein Element des Geräts wirklich verwendet wird. Stattdessen hat er ihn mit einem passenden Display und einem Microcontroller ausgestattet, um so ein Video abzuspielen.

Auf eine ähnliche Weise ist es dem Erfinder gelungen, ein Video von Doom zu zeigen. Inzwischen ist er jedoch noch einen Schritt weiter gegangen und spielt den Retro-Shooter tatsächlich auf dem winzigen Display.

Der Schwangerschaftstest, auf dem sich Doom und Skyrim spielen lassen, wurde leider noch nicht erfunden. Aber wer weiß, wenn Bethesda sieht, dass eine Nachfrage besteht, folgt vielleicht bald eine neue Special Edition.

