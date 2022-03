PS Plus im April: Sony hat soeben die neuen Gratis-Games enthüllt

Die Leaks haben gestimmt! (Bild: Focus Home Interactive / Sony Interactive Entertainment

Erst waren es nur Leaks – nun ist es offiziell. Sony hat die neuen Gratis-Spiele für PS-Plus-Spieler enthüllt. PS5- und PS4-Spieler dürfen sich im April über drei weitere kostenlose Games freuen.

Das sind die neuen PS-Plus-Spiele

Auch diesen Monat hat die französische Schnäppchenseite dealabs es wieder geschafft, Sony die Überraschung zu verderben. Einen Tag vor der offiziellen Bekanntgabe wurden die neuen Gratis-Spiele geleakt, Sony hat sie nun offiziell durch einen Blogeintrag bestätigt. Diese Games werden für PS4- und PS5-Spieler mit aktivem PS-Plus-Abo zur Verfügung stehen:

Hood: Outlaws & Legends (PS4 / PS5)

Slay the Spire (PS4)

Spongebob Schwammkopf: Schlacht um Bikini Bottom - Rehydrated (PS4)

(Quelle: PlayStation-Blog)

Die neuen Gratis-Spiele stehen ab dem 5. April 2022 zum Download zur Verfügung.

PS Plus im April: Die neuen Gratis-Spiele im Überblick

Hood: Outlaws & Legends

In Hood: Outlaws & Legends schlüpft ihr in die Rolle einer Halunken-Gruppe, die versucht, Schätze aus mittelalterlichen Befestigungsanlagen zu stehlen. Im Multiplayer-Modus übernehmt jeder Spieler einen besonderen Charakter, alle haben unterschiedliche Vor- und Nachteile.

Eure Aufgabe ist es, euch möglichst unbemerkt zur Schatzkammer zu schleichen und mit dem Loot zu entkommen. Zwischen euch und eurem Ziel stehen aber nicht nur zahlreiche feindliche NPCs, sondern auch eine zweite Diebesgruppe, die von anderen Spielern gesteuert wird und ebenfalls auf der Suche nach dem Schatz ist.

Hood: Outlaws & Legends – Gameplay-Trailer

Slay the Spire

Slay the Spire erschien bereits 2019 und gilt bei allen Roguelike-Fans als echter Geheimtipp. Doch im Gegensatz zu Dead Cells und ähnlichen Games setzt Slay the Spire nicht auf ein actionorientiertes Kampfsystem, sondern verknüpft das Spielkonzept mit einem rundenbasierten Kartenspiel.

Ihr baut euch ein Kartendeck zusammen und versucht anschließend, euch innerhalb eines Turms immer weiter nach oben zu kämpfen. Um Erfolg zu haben, müsst ihr die Schwächen der Gegner und die Ketteneffekte eurer Karten in- und auswendig kennen.

Slay the Spire | offizieller Launch-Trailer der PS4-Version

Spongebob Schwammkopf: Schlacht um Bikini Bottom – Rehydrated

Ursprünglich erschien Spongebob Schwammkopf: Schlacht um Bikini Bottom bereits 2003 für PS2, Xbox und GameCube, 2020 wurde der THQ-Klassiker dann nochmal für PS4, Xbox One, Switch und PC neu aufgelegt.

Im Spiel ist es eure Aufgabe, Bikini Bottom vor einer Roboterinvasion zu retten. Um das zu schaffen, übernehmt ihr nicht nur die Rolle von Spongebob und Patrick, sondern dürft auch mit Sandy den Blechbüchsen den Kampf ansagen.

SpongeBob: Rehydrated | offizieller PS4-Trailer

PS Plus: Die aktuellen Gratis-Spiele im März

Bis zum Startschuss der neuen Gratis-Spiele solltet ihr euch noch die aktuelle Auswahl sichern:

Ghostrunner (PS5)

Ark: Survival Evolved (PS4)

Team Sonic Racing (PS4)

Ghost of Tsushima: Legends (PS5/PS4)

(Quelle: Twitter)

Ghostrunner

Ghostrunner: Official Gameplay Trailer

Ghostrunner ist ein temporeicher Action-Hit mit Schwerpunkt auf Parcour und Nahkampf. Ihr fightet euch mit eurem Katana-Schwert bewaffnet durch eine futuristische Cyberpunk-Stadt und nehmt es äußerst akrobatisch mit Horden von Gegnern auf.

Ark: Survival Evolved

Ark: Survival Evolved - PS4 Trailer

In Ark: Survival Evolved müsst ihr euch auf einer Insel einem knallharten Abenteuer stellen und um jeden Preis überleben. In dem komplexen Survival-Spiel stehen euch zu Beginn fast keine Ressourcen zur Verfügung und eure Umwelt fordert euch in jedem Moment heraus. Ihr müsst euch eine Unterkunft schaffen, Proviant zusammentragen und nebenbei noch die Dinosaurier auf der Insel unter Kontrolle bringen – oder sie zumindest davon abhalten, euch zu Dino-Snacks zu verarbeiten.

Team Sonic Racing

Team Sonic Racing: Das Rennen beginnt - mit Sonic & Friends

Neben den Ikonen Super Mario und Crash Bandicoot kann auch Segas Maskottchen Sonic mit einem Lenkrad umgehen. Mit Team Sonic Racing bekommt ihr ein kunterbuntes Kart-Racing-Spiel, in dem ihr mit diversen Charakteren aus dem Sonic-Universum über verschiedene bunte Strecken brettern und euch im Rennen um den ersten Platz gegenseitig mit allerlei Hilfsmitteln attackieren könnt.

Ghost of Tsushima: Legends

Ghost of Tsushima: Legends - Kostenloses Update bringt Koop-Modus

Im eigenständigen Multiplayer zum PS4-Hit Ghost of Tsushima könnt ihr euch mit euren Freunden zusammentun und Seite an Seite als Samurais in vier verschiedenen Game-Modi kämpfen.

