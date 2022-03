Von Dragon Ball bis One Piece: 7 Anime-Games auf die ihr euch 2022 freuen könnt

Freut euch auf ein Wiedersehen mit Meliodas, Son Goku und Deku. (Bild: Kōdansha & Shūeisha)

Das Anime-Business boomt! Und deshalb erscheinen auch in diesem Jahr wieder einige vielversprechende Anime-Spiele für die PlayStation, die Xbox, die Nintendo Switch und den PC. Die sieben größten Anime-Games 2022 stellen wir euch in dieser Bilderstrecke vor.

Diese Anime-Games wollt ihr nicht verpassen

Anime-Fans und Gamer können sich 2022 auf einige interessante Videospiele rund um Son Goku, Ruffy und Jotaro freuen. Darunter ein knackiges Beat 'em Up, ein beeindruckendes Open-World-Game und eine überraschende "Dead by Daylight"-Alternative.

Besonders wichtig: Alle genannten Games erscheinen in erster Linie für eure Heimkonsolen, also PlayStation, Xbox und die Nintendo Switch. Reine Smartphone-Spiele, wie zum Beispiel das Game zum Anime Edens Zero, sind in der Bilderstrecke nicht vertreten.