Spielfiguren: In GTA 6 sollen die Spieler die Rolle von drei Charakteren übernehmen können: Ricardo, Kacey und Rose. Während Ricardo und Kacey als Drogenschmuggler und Kleinkriminelle ihr Geld verdienen, steht Rose als Polizistin auf der anderen Seite des Gesetzes.

Verbessertes NPC-Verhalten: In GTA 6 sollen die Einwohner der Spielwelt noch organischer auf eure Aktionen reagieren. Sie schauen euch schief an, wenn ihr ohne jedweden Grund zum Sprint ansetzt und werden panisch, wenn ihr plötzlich eine Waffe zieht. Einige Passanten werden bei waghalsigen Aktionen auch ihre Smartphones zücken, das Geschehen filmen und anschließend auf die Social-Media-Plattform ChiSpy hochladen. Dort sollt ihr die entsprechenden Clips später sogar anschauen können.

Überabeitetes Wanted-System: Wie in GTA: San Andreas soll es in GTA 6 wieder ein Wanted-System mit 6 Sternen geben. Während euch die Polizei bei einem einzigen Stern lediglich einen Strafzettel ausstellt, verfolgen euch auf der maximalen Stern-Stufe diverse Spezialeinheiten und versuchen euch zur Strecke zu bringen. Das Militär scheint sich hingegen nicht einzuschalten.

Battle Royale: Im Multiplayer-Modus von GTA 6 sollen bis zu 100 Spieler in einer immer kleiner werdenden Arena gegeneinander antreten können, bis nur noch ein Spieler übrig ist.

Drei Städte in einem: In GTA 6 werden die Spieler in den Städten Vice City, Liberty City und Carcer City unterwegs sein. Die Spielwelt soll größer sein als die Karten von RDR 2 und GTA 5 zusammen.