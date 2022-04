Star Wars und ein wahrer JRPG-Diamant gehören diese Woche zu den Highlights.

Der April, der macht was er will: Das gilt nicht nur fürs Wetter, sondern auch für die Releases. In den nächsten sieben Tagen erwartet euch ein buntes Menü, bei dem vor allem Klemmbausteine herausragen.

LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga | 5. April

PC / PS4 / PS5 / Xbox One / Xbox Series X / Switch

17 Jahre ist es her, da wurde das erste LEGO Star Wars veröffentlicht. Seitdem hat sich Entwickler TT Games an unzähligen Spielen im Lego-Universum versucht, aber kommt nun zurück zum Anfang. In LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga soll euch nun das bislang umfangreichste LEGO-Videospielabenteuer erwarten.

LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga (Playstation 5) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 02.04.2022 12:55 Uhr

Der Inhalt kann sich auch definitiv sehen lassen. Dem Namen gerecht erlebt ihr die wichtigsten Momente der neun Filme umfassenden Skywalker-Saga und dürft in die Plastikhaut hunderter Figuren schlüpfen. Dabei wird nicht nur auf den einzelnen Planeten gekämpft, sondern natürlich auch im Weltraum. Und wie immer gilt, dass das Abenteuer sowohl alleine, als auch im Koop erlebt werden kann.

Für den Release von LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga geben sich WB Games und TT Games ebenfalls groß: So gut wie jede Plattform wird bedient, egal ob PC, PlayStation, Xbox oder Switch.

MLB The Show 22 | 5. April

PS4 / PS5 / Xbox One / Xbox Series X / Switch

Die Sportsaison eröffnet Sony bekanntlich immer recht früh im Jahr - und auch diesem Jahr gibt es keine Ausnahme. Mit MLB The Show 22 erscheint das Spiel zur US-amerikanischen Baseball-Liga und bietet damit ein gewohnt umfangreiches Lizenzpaket.

Neu ist in diesem Jahr die Unterstützung von Crossplay, Cross-Save und Crossprogression, wodurch ihr jederzeit quasi von einer Plattform zur anderen wechseln könnt, ohne euren Fortschritt zu verlieren. Darüber hinaus gibt es ein neues Kommentatoren-Duo und ein paar weitere Detailverbesserungen am Spielablauf.

Und noch eine Neuerung gibt es in diesem Jahr zum Release: MLB The Show 22 erscheint nicht nur für die PlayStation- und Xbox-Plattformen, sondern erstmals auch für die Nintendo Switch.

Godfall | 7. April

Xbox One / Xbox Series X

Godfall war eines der ersten PS5-Spiele überhaupt. Fast anderthalb Jahre später kommt das Fantasy-Action-Rollenspiel nun auch als sogenannte Ultimate Edition auf die Xbox-Konsolen. Der Release enthält sowohl das Basisspiel, als auch die bisherigen Inhalts-Updates und die ansonsten kostenpflichtige Erweiterung Fire & Darkness.

Godfall Deluxe Edition [PEGI uncut] Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 02.04.2022 10:08 Uhr

Rein spielerisch ändert sich natürlich in der Ultimate Edition nichts. Das heißt, ihr werdet auch weiterhin durch verschiedene Umgebungen reisen, unzählige Gegner bekämpfen und euch auf die Suche nach immer besserem Loot begeben. Das Kampfsystem fällt dabei ziemlich actionreich aus und ihr könnt alternativ sogar im Koop-Modus losziehen.

Neben dem Release für die Xbox-Konsolen wird auch der PC bedient - und zwar auf Steam. Bislang ist Godfall nur im Epic Games Store erhältlich gewesen. Am 7. April läuft die Exklusivität jedoch aus.

Chrono Chross: The Radical Dreamers Edition | 7. April

PC / PS4 / Xbox One / Switch

Über 20 Jahre ist es her, da veröffentlichte Square Enix - damals noch Squaresoft - erstmals Chrono Chross für die PlayStation. Das JRPG entwickelte sich über die Jahre bei Fans zum Klassiker und kehrt nun als sogenannte Radical Dreamers Edition ein weiteres Mal zurück.

Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition | Xbox - Download Code Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 02.04.2022 12:59 Uhr

Für die Remastered-Variante von Chrono Chross verspricht Square Enix eine aufgehübschte Optik, die unter anderem bessere Texturen, einen verbesserten Soundtrack und eine Autokampffunktion umfasst. Passend zum Namen der Edition erhaltet ihr außerdem Radical Dreamer - Der verbotene Schatz als Audio-Novelle dazu. Dabei handelt es sich mehr oder weniger um eine Art Vorgeschichte zu den Ereignissen von Chrono Chross.

Anders als damals findet der Release von Chrono Chross in der Neuauflage nicht nur für die PlayStation statt. Stattdessen können auch Spieler auf dem PC, der Xbox One und Nintendo Switch zugreifen.

Endlich wieder LEGO und Star Wars in einem Paket: Der April beginnt mit einem kleinen Highlight, zumindest wenn man Fan des Sci-Fi-Universums ist. Darüber hinaus gibt es aber auch das Comeback eines JRPG-Klassikers und Baseball in seiner besten digitalen Form.