Der Xbox Game Pass bekommt wohl ein weiteres cooles Feature

Ein Abo für die ganze Familie. (Bild: Xbox Game Studios, Getty Images - IC Production)

Nachdem Sony seinen überarbeiteten PS-Plus-Service vorgestellt hat, ist klar: Der Xbox Games Pass bekommt Konkurrenz. Doch schon bald könnte Microsoft nachlegen und ein oft gewünschtes Feature Realität werden lassen: Ein Familienplan für den Xbox Games Pass.

Ein Game Pass für fünf Gamer

Netflix macht es bereits vor: Ein Familien-Abo, bei dem mehrere Personen den entsprechenden Service nutzen können. Laut Windows Central soll dieses Abo-Modell im Xbox Game Pass Einzug erhalten.

Die Rede ist davon, eine teurere Stufe des Game Pass anzubieten, die dafür fünf Spielern den Zugang zu den Spielen der gesamten Bibliothek ermöglicht und weitaus billiger ausfällt als fünf separate Game-Pass-Abos. Das Account-Sharing soll aber nur innerhalb desselben Landes funktionieren.

Ein solcher Familienplan besteht bereits für Microsofts Office 365. Mit einer Ankündigung und Veröffentlichung rechnet Windows Central noch in diesem Jahr. (Quelle: Windows Central)

Ein Gerücht, viele offene Fragen

Eine Bestätigung von Microsoft bleibt noch aus. Allerdings wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, schließlich fährt Sony mit seiner PS-Plus-Revolution die schweren Geschütze auf.

Viele Fragen bleiben aber noch offen. Der Game Pass kann je nach Abo-Modell sowohl auf der Xbox als auch dem PC genutzt werden. Wird der Familienplan ebenfalls aufgeteilt in Xbox, PC und beides zusammen? Und können alle fünf Spieler gleichzeitig auf die Spielebibliothek und die Funktionen des Game Pass zugreifen oder wird die simultane Nutzung auf weniger Personen begrenzt?

Letztlich bleibt auch die Kostenfrage offen, denn wie viel spart eine Gruppe tatsächlich mit einem Familien-Abo? All diese Fragen werden, sofern Microsoft wirklich einen Familienplan umsetzen will, vermutlich in naher Zukunft beantwortet.

Was kann der Xbox Game Pass?

Der Xbox Game Pass ist ein Abonnement-Dienst für Videospiele und kann sowohl auf der Xbox One, Xbox Series X/S und auf PC genutzt werden.

Als Mitglied habt ihr Zugang zu einem stetig wechselnden Katalog von Spielen und sogar Day-One-Zugriff auf Spiele von First-Party-Studios. Mit dem Game Pass Ultimate könnt ihr darüber hinaus geräteübergreifend aus der Cloud spielen.