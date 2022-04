Elden Ring: Fans finden nach einem Monat noch ganz neue Features

Ein Elden-Ring-Spieler hat etwas über seinen treuen Gefährten herausgefunden. Bildquelle: FromSoftware/ Getty Images/ Damir Khabirov

Auch einen Monat nach Release haben Spieler noch längst nicht alle Geheimnisse in Elden Ring entdeckt. Die geisterhaften Gehilfen, die ihr für harte Kämpfe herbeirufen könnt, haben beispielsweise noch einige geheime Extras auf Lager.

Elden Ring überrascht Fans mit Geister-Feature

Obwohl sich Elden Ring für viele Features an den Dark-Souls-Vorgängern bedient hat, hat das riesige Spiel vom Entwickler FromSoftware auch einige Neuerungen zu bieten. Ein Beispiel dafür sind die Geisteraschen, die ihr überall in der Welt finden könnt. Mithilfe der Geisterrufenden Glocke könnt ihr dann NPCs in eure Welt rufen, die euch im Kampf geben Bosse und andere knackige Gegner unterstützen.

Der Reddit-Nutzer neoPie hat jetzt entdeckt, dass der Geist von Latenna noch mehr kann, als nur mit dem Bogen zu schießen. In einem Video zeigt er, wie sie sich mitten im Kampf plötzlich auf einen der gegnerischen Wölfe schwingt und auf ihm in die Schlacht reitet. Ein passendes Feature für die Kriegerin, die ihr immerhin neben einem schlafenden Wolf antrefft.

Elden Ring: Viele Geisteraschen haben versteckte Extras

Die meisten Spieler dürften dieses nette Detail vermutlich niemals sehen. Immerhin könnt ihr Geisteraschen nicht überall in Elden Ring beschwören und die Orte, an denen zusätzlich noch ein Wolf herumsteht, sind sogar noch seltener. Gerade deswegen zeigen sich die Fans von der Liebe zum Detail beeindruckt. Die Spieler nennen in den Kommentaren auch einige weitere Beispiele für versteckte Features in den Geisteraschen. Oftmals lohnt es sich hierbei, die Item-Beschreibungen für die Gehilfen zu lesen.

Der Rotmähnenritter Ogha schießt beispielsweise eine ganze Pfeilsalve ab, wenn ihr einen Kriegsschrei ausführt und der wahnsinnige Kürbiskopf gerät bei Blutverlust in Rage. Ein Fan hat darüber hinaus bemerkt, dass der Zauberadelige panische Angst vor Drachen hat und sich im Kampf vor ihnen versteckt. Zweifellos gibt es noch viele weitere Beispiele für versteckte Features in Elden Ring, die erst in den kommenden Wochen und Monaten entdeckt werden.