Subnautica-Alternative: Steam-Spieler lieben neues Survival-Game

Ein neues Survival-Spiel auf Steam stürmt die Topseller. Bildquelle: Valve/ Miju Games

Planet Crafter scheint die perfekte Mischung aus Subnautica und No Man's Sky zu sein. Trotz Early Access hat das Survival-Spiel bereits jetzt viele Fans und kann sich einen der obersten Plätze in den PC-Charts sichern.

Neuer Steam-Hit: Subnautica mit weniger Wasser

Das Survival-Spiel Planet Crafter schickt euch auf einen lebensfeindlichen Planeten, um dort das Ökosystem zu verändern und es für den Menschen lebenswert zu machen. Einfacher gesagt als getan. Auf dem fremden Planeten gibt es natürlich viele Gefahren, die es zu überleben gilt. Zusätzlich dazu braucht ihr verschiedene Mineralien, Maschinen und auch eine eigene Basis.

Die Bilder auf der Steam-Produktseite zeigen bereits, dass Planet Crafter eindeutig von Spielen wie Subnautica und No Man’s Sky inspiriert ist. Der modulare Basenbau erinnert beispielsweise sofort an das Unterwasser-Abenteuer. In der roten Sandwüste von Planet Crafter werdet ihr jedoch erst Wasser finden, wenn ihr mit dem Terraforming eures Planeten beginnt. Auf diese Weise bilden sich Seen und es wachsen Bäume und Gräser. (Quelle: Planet Crafter auf Steam)

Der Early-Access-Trailer gibt euch bereits einen guten Eindruck davon, was euch in Planet Crafter erwartet:

Planet Crafter: Trailer für das Survival-Spiel

Planet Crafter feiert riesigen Erfolg in den Verkauf-Charts

Die Spieler haben bereits viel Lob für das Early-Access-Spiel übrig. Von den über 2000 Nutzerrezensionen fallen aktuell 95 Prozent positiv aus. Auch die Spieler fühlen sich positiv an Subnautica erinnert und feiern die vielen Features, die das Survival-Spiel bereits bietet. Viele wünschen sich zusätzlich noch einen Multiplayer-Modus, um auch mit Freunden auf Erkundung gehen zu können.

Planet Crafter kann sogar die Steam-Topsellerliste erklimmen. Das Survival-Spiel steht hier auf dem dritten Platz. Nur Elden Ring und Lego Star Wars: Die Skywalker Saga können den Survival-Erfolg schlagen. (Quelle: Liste der Steam-Topseller)

Meistert das ultimative Survival-Quiz!