AC Valhalla: Gruselige Horrorkinder werden euch den Schlaf rauben

Die Darstellung von Kindern lässt in Videospielen fast immer zu wünschen übrig. Oftmals sehen sie einfach nur wie erwachsene NPCs aus, die geschrumpft wurden – irgendwie creepy. Das Team hinter AC: Valhalla hat es jedoch geschafft, die Kinder in England zu richtigen Monstern zu verwandeln, die euch den Schlaf rauben werden. Aber seht selbt.

Assassin’s Creed: Valhalla ist der neueste Eintrag des langlebigen Ubisoft-Franchises – und schickt euch als Wikinger im 9. Jahrhundert auf ein großes Abenteuer nach Großbritannien. Allerdings müsst ihr euch auf eurer Eroberungsfahrt so einigen unerwarteten Überraschungen stellen – darunter auch wahrlich furchterregenden „Kinder Charakter“-Modellen, die in einem Reddit-Post gesammelt wurden. Vor diesen Kindern nehmen selbst die furchtlosesten Wikinger Reißaus.

Alptraum-Kinder in Assassin’s Creed: Valhalla

Die Kindergesichter, die Reddit-User KrutToppen in Assassin’s Creed: Valhalla gefunden hat, wären wohl am besten in einem grotesken Horror-Spiel aufgehoben. Die Modelle haben leere, emotionslose Augen, verformte Nasenrücken, unnatürliche Wendehälse und einige von ihnen tragen aus unerklärlichen Gründen einen dunklen Flaum unter dem Mund, der wie ein Soul Patch aussieht.

Kein Wunder, dass der Post auf Reddit für Aufregung und zahreiche Kommentare sorgt. Diese Kinder-Modelle haben wirklich nur wenig mit menschlichen Kindern gemeinsam.

Assassin’s Creed: Glitches gehören dazu

Bei den riesigen Welten, die in den „Assassin’s Creed“-Spielen erschaffen werden, ist es fast unvermeidbar, dass sich einige Glitches und Bugs einschleichen. Unvergessen innerhalb des Franchises sind dabei zum Beispiel die katastrophalen Glitches in Assassin's Creed: Unity, die dem Spiel eine besondere Note verliehen haben.

Die Kindergesichter in Assassin’s Creed: Valhalla können sich nun in die Sammlung von visuellen Eigenarten des Franchises einreihen, die Spieler bis in den Schlaf verfolgen werden.

