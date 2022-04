BastiGHG - einer der aktuell erfolgreichsten Twitch-Streamer. Auf welchen Platz hat er es geschafft?

Tagtäglich wird auf Twitch gestreamt: Spiele, Reactions, Events und vieles mehr, vor teilweise mehrere hunderttausend Zuschauern. Auch in Deutschland ist die Plattform sehr erfolgreich. Wir stellen euch deshalb, die 15 erfolgreichsten Streamer Deutschlands in einer Bilderstrecke vor.

Top 15 der erfolgreichsten Twitch-Streamer aus Deutschland

Die Liste ist dabei sortiert nach der Follower-Anzahl der jeweiligen Streamer. Ein "Follow" auf Twitch ist ähnlich wie das "Abonnieren" auf YouTube kostenlos und informiert Nutzer darüber, wann ein Streamer live ist und welche neuen Inhalte es gibt. Eine feste Aussage über die aktiven Zuschauer liefert der Wert dabei allerdings nicht.

Aus diesem Grund findet ihr in unserer Bilderstrecke außerdem jeweils eine Info über die durchschnittliche Zuschaueranzahl der vergangenen 30 Tage, sofern möglich. Dazu kommen ein paar Hintergrundinfos zum Streamer selbst und seinen Fokus. Eine Streamerin hat es übrigens in die Top 15 noch nicht geschafft, aber das könnte sich in naher Zukunft bald ändern.

Von Knossi bis eliasn97: Die Landschaft der deutschen Twitch-Streamer ist in den letzten Jahren sehr groß geworden. Streams mit weit über 10.000 Zuschauer sind mittlerweile bei den ganz großen Stars keine Seltenheit mehr - aber einer thront followermäßig über allen anderen.