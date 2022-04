Kostenlos im April: Skyrim-Vorgänger und 7 weitere Gratis-Games bei Amazon

Prime Gaming: Im April könnt ihr euch 8 Gratis-Games sichern. (Bildquelle: Bethesda / Boarding1Now, Getty Images)

Diesen Monat könnt ihr euch bei Prime Gaming wieder einige attraktive Geschenke schnappen. Im April gibt es gleich 8 Games gratis, darunter einen Klassiker aus der Elder-Scrolls-Reihe sowie diverse kostenlose Inhalte für aktuelle Top-Spiele.

Amazon-Prime-Abonnenten dürfen sich im April über acht neue Gratis-Spiele und zahlreiche exklusive Items und Loot für aktuelle Top-Games freuen. Die kostenlosen Spiele sind diesen Monat sowohl für Rollenspiel- als auch Abenteuer-Fans interessant und auch die Ingame-Inhalte haben für jeden Geschmack etwas auf Lager. Hier findet ihr den Überblick über die Prime-Gaming-Highlights im April 2022.

Prime Gaming April 2022: 8 Gratis-Games im Überblick

Im April 2022 können sich Prime-Gaming-Mitglieder acht kostenlose Spiele schnappen, über den jeweiligen Store aktivieren und für immer behalten. Diese Games gibt es im April im Angebot:

Gratis-Games bei Prime Gaming im April 2021:

The Elder Scrolls 4: Oblivion (seit dem 1. April verfügbar)

Plants vs Zombies: Battle for Neighborville (seit dem 1. April verfügbar)

Monkey Island 2 Special Edition: LeChuck’s Revenge (seit dem 1. April verfügbar)

Nanotale - Typing Chronicles (seit dem 1. April verfügbar)

Guild of Ascension (seit dem 1. April verfügbar)

Turnip Boy Commits Tax Evasion (seit dem 1. April verfügbar)

Galaxy of Pen and Paper (seit dem 1. April verfügbar)

House of 1000 Doors: Family Secrets (seit dem 1. April verfügbar)

Zusätzlich könnt ihr euch im April bei Prime Gaming auch noch zahlreiche Ingame-Items und Loot für eure aktuellen Lieblingsspiele sichern – darunter FIFA 22, New World, League of Legends, Lost Ark, Call of Duty: Vanguard und PUBG: Battlegrounds.

Gratis-Inhalte bei Prime Gaming im April 2022:

FIFA 22: Prime Gaming Pack

PUBG Battlegrounds: Silver G-Coin Box (ab dem 31. März verfügbar)

League of Legends: 650 RP, 5 Champion-Shards, 30 Day XP-Boost, 1 Mystery Skin Permament (epic guaranteed), 2 Series 1 Eternals Shards, 200 Orange Essence (ab dem 31. März verfügbar)

New World: Vested Harmonizer Bundle (ab dem 4. April verfügbar)

Call of Duty Vanguard / Warzone: Animalistic Bundle (ab dem 5. April verfügbar)

Lost Ark: Raptor Mount Pack (ab dem 5. April verfügbar)

Dead by Daylight: Pot o' Gold Charm (ab dem 11. April verfügbar)

Bei Prime Gaming gibt es auch im April 2022 ordentlich etwas abzustauben. Diesen Monat könnt ihr euch gleich acht Gratis-Games schnappen und bekommt darüber hinaus noch diverse kostenlose Inhalte für eure Lieblings-Games.