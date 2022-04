Elden Ring: Droht beliebter Mod jetzt das Aus?

Mit viel Liebe zum Detail hat ein Modder die Figuren aus Elden Ring ins Tekken-Universum portiert. (Bild: Bandai Namco)

Elden Ring trifft auf Tekken. Eine beliebte Crossover-Mod macht das möglich! Der dazugehörige Gameplay-Trailer erobert Twitter im Sturm und wird ein viraler Hit. Auch Tekken-Produzent Katsuhiro Harada wird auf die Mod aufmerksam. Seine Begeisterung hält sich allerdings in Grenzen.

Update vom 01.04.22:

Katsuhiro Harada, seines Zeichens einer der ausführende Produzenten von Tekken und eine Schlüsselfigur bei der Produktion von Elden Ring, hat sich auf Twitter zu der beliebten Crossover-Mod geäußert:

Harada erkennt zwar die Leistung von Ultraboy bei der Erstellung der Mod an, bittet ihn aber trotzdem darum die Arbeit an dem Projekt einzustellen.

Zugegebenermaßen kann sein Tweet auf unterschiedliche Weise intepretiert werden, allerdings antwortet Harada anderen Kommentaren unter dem Beitrag recht verägert. Er scheint also alles andere als glücklich über die Existenz dieser Mod zu sein.

Ursprüngliche Meldung vom 31.03.22:

Aufwendige Mod wird ein viraler Twitter-Hit

Die Kreativität der Modding-Szene kennt keine Grenzen. Und so basteln begabte Fans und Grafikdesigner schon seit dem Release von Elden Ring an dem Rollenspiel rum. Die Eregbnisse sind oftmals ein bunter Mix aus bizarren Einfällen wie die berüchtigte "Thomas the Tank Engine"-Mod oder aber hilfreichen Tools um den knackigen Schwierigkeitsgrad ein bisschen flexibler zu gestalten.

Der Twitter-User Ultraboy dreht den Spieß jetzt aber um und verfrachtet mit einer aufwendigen Mod die Figuren und Kreaturen aus Elden Ring in das Tekken-Universum. Das Ergebnis präsentiert er mit einem Gameplay-Trailer stolz der Twitter-Community:

Wäre ein anderes Beat em' Up die bessere Wahl gewesen?

Das Internet liebt die Idee und die Umsetzung und beschert Ultraboy einen viralen Twitter-Hit. Fast 80.000 Likes und beinah 20.000 Retweets hat der verlinkte Tweet innerhalb von 24 Stunden generiert. Tendenz steigend.

Neben diversen begeisterten Kommentaren, merkt aber auch ein User sarkastisch an, dass das Beat em' Up Soul Calibur ja eigentlich die bessere Wahl für einen "Elden Ring"-Skin gewesen wäre. Immerhin ist die "Soul Calibur"-Reihe auf den Kampf mit Schwertern und anderen Waffen spezialisiert. Ein perfektes Match für Elden Ring sozusagen.

Ein durchaus berechtigter Einwand, der auch von vielen Twitter-Usern entsprechend geliked und kommentiert wird. Allerdings macht das den Gameplay-Trailer und die damit verbundene Arbeit von Ultraboy nicht weniger beeindruckend. Zumal man seinem Twitter-Profil sofort anmerkt, dass er ein leidenschaftlicher Tekken-Fan ist.