Neues PS5-Feature: Sony könnte Fans großen Traum erfüllen

Laut eines Industrie-Insiders könnte Sony für die PS5 endlich an einem Feature arbeiten, nach dem sich PlayStation-Fans bereits seit Jahren sehnen. Für das neue PS-Plus-Modell könnte sich die Funktion zu einem echten Volltreffer entwickeln.

Sony arbeitet derzeit laut einem Gerücht an einem PS3-Emulator für die PS5. Mit diesem Projekt könnten Fans endlich zahlreiche Klassiker der siebten Konsolengeneration auf der PlayStation 5 zocken, ohne sich dabei auf Cloud-Streaming verlassen zu müssen. Allerdings ist dieser Prozess mit einigen Komplikationen verbunden.

Sonys Retro-Projekt: PS3-Spiele auf der PS5 zocken

Games-Journalist und Branchen-Insider Jeff Grubb hat in seinem neuesten YouTube-Video über das kürzlich angekündigte PS-Plus-Modell geplaudert und dabei verlauten lassen, dass Sony seinen Informationen nach an einem PS3-Emulator für die PlayStation 5 arbeiten könnte.

Sony hatte letzte Woche bekannt gegeben, dass der Abo-Service PS Plus in drei unterschiedliche Stufen unterteilt werden würde. Mit PlayStation Plus Premium sollen Gamern auf den neuen Konsolen auch PS3-Spiele zur Verfügung stehen, allerdings nur via Cloud Streaming. Mit einem echten PS3-Emulator könnte Sony dieses Angebot in den Augen vieler Fans deutlich verbessern.

PlayStation: Emulation für Fans ein Traum

Auch wenn viele PS3-Games, wie von Sony angekündigt wurde, via Cloud Streaming verfügbar gemacht werden können, wäre die Performance in vielen Fällen über einen Emulator wohl deutlich verlässlicher. Fans wünschen sich das Feature deswegen auch bereits seit der letzten Konsolengeneration.

Doch die PS3 ist im Rückblick wegen ihrer umständlichen Architektur berüchtigt und ein Emulator würde ein zeit- und kostenintensives Projekt darstellen. Ob Sony dies angehen wird, obwohl das Unternehmen lange Zeit Abwärtskompatibilität eher am Rande berücksichtigt hat, muss sich noch zeigen – für das neue PS-Plus-Premium-Angebot wäre es jedoch ohne Zweifel ein nicht zu unterschätzender Gewinn.

