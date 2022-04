Elden Ring trifft GTA 5: Fan gibt seinem Pferd mehr PS

Ein Auto mit Doppelsprung macht Elden Ring noch viel besser. (Bildquelle: FromSoftware/ Getty Images/ Blade_kostas/ Tetiana Lazunova)

In Elden Ring gibt euch FromSoftware erstmals ein Reittier, mit dem ihr das Zwischenland schnell und einfach erkunden könnt. Ein bekannter Souls-Hacker hätte jedoch gerne mehr Pferdestärken und verwandelt den treuen Gefährten in ein überraschend wehrhaftes Auto.

Elden Ring ist mit einem Auto viel einfacher

In einem der ersten wichtigen Story-Momente in Elden Ring bietet euch die mysteriöse Melina ein Abkommen an (auf Englisch: accord). Ihr begleitet sie zum Eldenbaum und dafür ermöglicht sie es euch, aufzuleveln und den treuen Sturmwind zu rufen. Dem Elden-Ring- und Dark-Souls-Hacker Zullie the Witch ist das gehörnte Reittier allerdings etwas zu langweilig.

In einem seiner neusten Videos zeigt er, wie er Sturmwind durch ein Auto ersetzt. Kein normales Auto allerdings, sondern einen zu Melinas Angebot passenden Honda Accord. Mit dem Wagen rast er jetzt durch das Zwischenland. Ganz im Stil von GTA kümmert er sich nicht um herumstehende Gegner oder NPCs. Der Accord ist zwar etwas wacklig, aber dafür beherrscht er immer noch einen Doppelsprung (schreib mit Rockstar!).

Elden Ring: Die Mods sind schon jetzt beeindruckend

Zullie the Witch hat es tatsächlich geschafft, Sturmwind nicht nur äußerlich in ein Auto zu verwandeln. Während das Reittier gegenüber Gegnern das ganze Spiel über sehr verwundbar bleibt, ist der Wagen scheinbar unverwundbar und unaufhaltsam. Feinde, die getroffen werden, fliegen sogar relativ glaubwürdig zurück. Nur der Baumwächter übertreibt etwas und wird von dem Accord regelrecht davonkatapultiert.

Obwohl Spieler gerade mal etwas länger als seit einem Monat durch das Zwischenland streifen können, gibt es bereits jetzt eine gewaltige Anzahl an Elden-Ring-Mods. Während einige von ihnen die Drachen im Spiel durch Thomas die Lokomotive ersetzen, gibt es auch andere, die Elden Ring einen Easy-Mode geben.