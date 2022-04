Nur noch für kurze Zeit! Epic schenkt euch einen echten Strategie-Kracher

(Epic Games verschenkt noch bis Donnerstag Total War: Warhammer. (Bild: Sega)

Epic haut aktuell wieder einen raus. Bis Donnerstag können sich PC-Spieler noch den Strategie-Hit Total War: Warhammer sichern – und zwar vollkommen kostenlos. Doch auch die beiden Gratis-Spiele, die danach folgen, sind einen Blick wert.

Strategie-Highlight für lau – Epic verschenkt Total War: Warhammer

Nicht immer trifft Epic Games mit seinen Gratis-Spielen ins Schwarze. Doch in dieser Woche gibt es im Online-Shop für PC-Spieler ein echtes Strategie-Highlight abzustauben: Total War: Warhammer.

In der Total-War-Auskopplung im Warhammer-Universum stehen euch 5 unterschiedliche Fraktionen zur Verfügung: Bretonia, das Imperium, die Zwerge, die Vampirfürsten und die Grünhäute. Jede Gruppe bietet unterschiedliche Vor- und Nachteile und kann einzigartige Einheiten befehligen, die besondere Fähigkeiten und Skills ihr Eigen nennen.

Dabei setzt das Spiel auf die bewährten zwei großen Spielelemente: rundenbasierte Aufbaustrategie-Phasen, in denen ihr eure Truppen auf der großen Weltkarte manövriert, Bündnisse mit anderen Fraktionen schmiedet und eure Befestigungen weiter ausbaut.

Kommt es zu einer Schlacht, wechselt das Spiel wahlweise in einen Echtzeit-Modus, der es euch erlaubt, das Gefecht mitzuerleben und euren Truppen Anweisungen zu geben, die zwischen Sieg und Niederlage entscheiden können. Wer die Schwächen seines Feindes kennt, das Gelände zu seinem Vorteil nutzt und stets den Überblick behält, kann selbst Scharmützel mit starker Truppenunterzahl für sich entscheiden.

Einen ersten Eindruck vom Spiel bekommt ihr, wenn ihr einen Blick in den Trailer werft:

Diese Gratis-Spiele gibt es ab Donnerstag

Ab Donnerstag dürfen sich PC-Spieler dann über zwei neue Gratis-Spiele freuen: Rogue Legacy und The Vanishing of Ethan Carter.

Bei Rogue Legacy handelt es sich um einen 2D-Action-Plattformer mit Rogue-Lite-Elementen der besonderen Arten. Nach eurem Ableben übernehmt ihr die Rolle eures direkten Nachfahren, der jedes Mal einzigartige Fähigkeiten mit sich bringt – einige davon positiver, einige negativer Natur. So ist es etwa durchaus möglich, dass ihr plötzlich mit einem Charakter zurechtkommen müsst, der farbenblind ist oder gar Höhenangst hat.

Erstes Gameplay gibt es im Trailer zu sehen:

In The Vanishing of Ethan Carter geht es hingegen etwas ruhiger zu. Das First-Person-Adventure gehörte 2014 zu den wohl schönsten Spielen des Jahres – und auch heute kann sich die Grafikpracht durchaus noch sehen lassen. Im Spiel übernehmt ihr die Rolle des Detektivs Paul Prospero, der das Verschwinden aller Einwohner des Red Creek Valley aufklären will.

Die beiden neuen Gratis-Spiele könnt ihr euch zwischen dem 7. April und 14. April 2022 kostenlos herunterladen. Danach wechselt das Angebot im Epic Games Store wieder.