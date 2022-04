Neuer Rekord: YouTuber kauft Pokémon-Karte für 5 Millionen US-Dollar

Kompletter Wahnsinn: Mehr als 5 Millionen US-Dollar kostet diese Pokémon-Karte. (Bild: Gettyimages/AaronAmat & DeviantArt/CardCapsule)

Der YouTuber und Pokémon-Fan Logan Paul hat sich in Dubai für mehr als 5 Millionen US-Dollar eine spezielle Pokémon-Karte gekauft. Bei der extrem seltenen Karte handelt es sich um die sogenannte "Pokémon Illustrator"-Karte.

Die teuerste Pokémon-Karte der Welt

Pokémon-Karten sind nach wie vor im Hype und Sammler aus der ganzen Welt überbieten sich gegenseitig bei der Suche nach den seltensten Exemplaren. Allerdings verblassen bisherige Rekordsummen in Anbetracht der Tatsache das YouTube-Star Logan Paul für seine neueste Karte sagenhafte 5,3 Millionen US-Dollar bezahlt hat. Das entspricht etwa 4,8 Millionen Euro.

In einem dazu passenden TikTok-Video präsentiert Paul seinen neuesten Schatz stolz:

Warum ist der Pokémon Illustrator so selten?

Bei der sogenannten "Pokémon Illustrator"-Karte handelt es sich um keine normale Karte, die Fans mit etwas Glück aus einer Booster-Packung ziehen können. Diese spezielle Karte konnten japanische Fans nur im Rahmen eines Zeichenwettbewerbs gewinnen. Daher entspricht das Motiv auch einem Pikachu, das sich als Zeichner betätigt.

Bei der Karte von Logan Paul handelt es sich zudem um eine "PSA 10"-Version. Die Karte ist somit in einem perfekten Zustand, was sie einzigartig macht. Es gibt zwar noch mehr "Pokémon Illustrator"-Karten, die genaue Anzahl ist nicht eindeutig gesichert, aber davon befindet sich keine in einem makelosen Zustand.

Somit ist Logan Paul mit großer Wahrscheinlichkeit im Besitz der seltensten und auch teuersten Pokémon-Karte der Welt. Ob dieser Rekord jemals gebrochen wird ist aktuell fraglich.

Falls ihr mehr über die "Pokémon Illustrator"-Karte und ihre Geschichte erfahren wollt, der YouTuber MythosOfGaming hat der Karte ein ganzes Video gewidmet: