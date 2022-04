PlayStation-Chef verspricht: PS Plus wird riesig

Über 200 Publisher sind zum Start des neuen PS Plus dabei. (Bild: Sony Interactive Entertainment)

Sony hat sein PS-Plus-Abonnement überarbeitet und möchte zum Start ordentlich punkten. Das könnte dem japanischen Unternehmen auch gelingen: Denn PlayStation-CEO Jim Ryan kündigt an, dass über 200 Publisher beim neuen PS-Plus-Service mitmachen, um ihre Spiele anzubieten.

Über 200 Publisher bei PS Plus

Im offiziellen PlayStation Podcast gibt Jim Ryan, Chef von PlayStation, ein paar neue Details über das neue PS Plus bekannt, das noch im Juni starten soll. Laut Ryan arbeitet man mit über 200 Publishern zusammen, um ein großes Line-up zum Start zu haben. Es sollen sowohl Spiele von Indie-Publishern als auch von AAA-Größen dabei sein. Leider nennt er keine genauen Namen.

Dafür ist aber bekannt, dass einige bereits erschienene First-Party-Spiele im neuen PS-Plus-Abonnement enthalten sein werden. Darunter Spiele wie God of War, Marvel's Spider-Man und das Spin-off Miles Morales, aber auch der recht neue Sci-Fi-Shooter Returnal.

Mit weiteren Spiele-Ankündigungen könnt ihr in den nächsten Wochen rechnen. (Quelle: PlayStation Podcast)

Nicht dabei: Day-One-Zugriff auf neue Sony-Spiele

Sony fährt mit seinem neuen PS Plus einen etwas anderen Kurs als Microsoft mit dem Xbox Game Pass. Denn ihr werdet als PS-Plus-Mitglied keinen Day-One-Zugriff auf Sonys First-Party-Spiele haben. Der Grund dafür sei, dass man mit einem sofortigen Zugriff die Qualität der Spiele gefährden würde. In Stein gemeißelt ist diese Entscheidung aber nicht.

Im Xbox Game Pass sind hingegen alle First-Party-Games direkt zum Release verfügbar. In dieser Hinsicht hat der Game Pass die Nase vorn, allerdings ist Sonys enorme Anzahl teilnehmender Publisher beeindruckend. Nachdem das neue PS Plus offiziell gestartet ist, wird sich zeigen, ob das ausreicht, um sich mit der Konkurrenz zu messen.

Neue PS-Plus-Abos

Sony hat den Abo-Service komplett überarbeitet und in drei unterschiedliche Preisklassen unterteilt. Unter anderem verschmelzen damit PS Plus und PS Now:

PlayStation Plus Essential (Kosten: 8,99 € monatlich / 24,99 € vierteljährlich / 59,99 € jährlich)

PlayStation Plus Extra (Kosten: 13,99 € monatlich / 39,99 € vierteljährlich / 99,99 € jährlich)

PlayStation Plus Premium (Kosten: 16,99 € monatlich / 49,99 € vierteljährlich / 119,99 € jährlich)

