GTA 6: Leak offenbart aufregendes Detail zu den Protagonisten

Sind zwei der GTA-6-Charaktere tatsächlich Geschwister? (Bild: Rockstar Games)

Offizielle Informationen zu GTA 6 gibt es zwar noch nicht, dafür häufen sich jedoch die Leaks und Gerüchte rund um das kommende Open-World-Spiel. Ein Insider behauptet nun, dass er weitere spannende Details zu den Protagonisten auf Lager hat – und die haben es in sich.

GTA-6-Charaktere sollen verwandt sein

Neue Informationen zu den Protagonisten von GTA 6 machen die Runde. Im Netz behauptet Twitter-Nutzer @Matheusbr9895_, weitere Details zu kennen. Laut seiner Aussage sollen zwei der Spielcharaktere tatsächlich Geschwister sein – ein Mann und eine Frau – und ein tragisches Schicksal teilen: Ihre Eltern wurden im Jahr 2003 ermordet. Diese Szene sollen die Spieler im Prolog von GTA 6 zu sehen bekommen. Der Hauptteil des Spiels soll sich jedoch im Jahr 2024 abspielen.

Was der Twitter-Nutzer in einem weiteren Tweet verrät: Anscheinend soll Rockstar auch mit der Idee spielen, die Karte von GTA 6 dynamisch an die Events im Spiel anzupassen und sogar einige zerstörbare Elemente einzubauen. Bislang konnten Spieler lediglich Zäune, Laternen und weitere Kleinigkeiten zertrümmern.

Fans sollten jedoch nicht davon ausgehen, dass sie in GTA 6 komplette Städte oder auch nur Häuser in Schutt und Asche zerlegen können. Einzelne Wände, Bäume und weitere Objekte könnten jedoch unter Umständen vom Spieler zerstört werden.

Was wissen wir bisher über GTA 6?

Abseits eines Tweets seitens Rockstar, der bestätigt, dass das Team an einem neuen GTA-Teil arbeitet, gibt es bislang keinerlei offizielle Informationen zum kommenden Open-World-Hit – nur Leaks und Gerüchte tauchen in regelmäßigen Abständen auf.

So geht ein Teil der Insider davon aus, dass GTA 6 drei spielbare Charaktere bieten wird: zwei Männer und eine Frau. Zuletzt machte das Gerücht die Runde, dass es sich bei den Spielfiguren um zwei Kriminelle und eine Polizistin handeln soll. Das würde auf jeden Fall viel Potenzial für eine dynamische Erzählung bieten.

Auch die Tatsache, dass den Spielern mehr als eine Stadt zum Erkunden zur Verfügung steht, scheint gesetzt zu sein. Überarbeitungen des Wanted- und Gesundheit-Systems sollen ebenfalls in Arbeit zu sein.

Wie GTA 6 am Ende jedoch wirklich aussehen wird, bleibt abzuwarten. Gut möglich, dass Rockstar bereits Ende des Jahres einen ersten Teaser präsentiert – erscheinen soll das fertige Spiel jedoch laut aktuellen Informationen nicht vor 2024. Wir halten euch auf dem Laufenden.