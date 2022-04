PS5 im „The Last of Us“-Design begeistert das Internet

The Last of Us ist ein schönes Spiel und verdient eine besonders schöne PS5. (Bild: Sony)

Mit viel Liebe zum Detail hat ein kreativer PlayStation-Fan seine Konsole mächtig aufgehübscht. Das Ergebnis ist eine einzigartige PS5 im "The Last of Us"-Design. Der rustikale Look der Konsole wird ein viraler Hit, zieht aber auch einige Neider und Skeptiker an.

Ist das die schönste PlayStation 5?

An eine PS5 zu kommen, ist momentan nicht einfach. Die Konsolen-Knappheit sorgt bei vielen Spielern für Frust, weshalb Besitzer einer PS5 schon allein dafür beneidet werden. In unserer Übersicht zur PS5 halten wir euch auf dem Laufenden darüber wann und wo die PS5 wieder erhältlich sein wird.

Ein Künstler auf Instagram gibt nun allen, die bisher leer ausgegangen sind, noch einen Grund mehr zum Neid – denn er ist im Besitz der womöglich schönsten PS5, die ihr je gesehen habt. Retro Licker teilt so nun nämlich auf Instagram, woran er wahrscheinlich ein gutes Weilchen gearbeitet hat – Eine PS5 im „The Last of Us“-Look:

Statt der weißen Plastik-Hülle, sieht seine Heimkonsole nun aus wie eine kleine vom Moos bedeckte Steinwand. Vom Grünzeug überwachsen ist auch der Schriftzug des Spiels zu erkennen. Auf der Rückseite geschieht dasselbe mit dem Fireflies-Logo, welches „The Last of Us“-Spielern bekannt sein dürfte.

Das Internet liebt die "The Last of US"-PS5

Im Kommentarbereich des Instagram-Posts erntet die hübsche PS5 vor allem viel Lob. Einige User fragen sogar ob sie zum Verkauf steht oder sie ihm Aufträge für ähnliche Ideen geben könnten. Neben all den positiven Reaktionen muss der Küsntler aber auch einiges an Kritik wegstecken.

Nach eigenen Aussagen des Künstlers musste er online schon viele Lügen über sein Herzensprojekt lesen. Vor allem die Unterstellung, dass die Konsole nicht echt sei, setzt sich wohl durch. Einige scheinen der felsenfesten Überzeugung zu sein, dass es sich bei der besonderen PS5 um Photoshop, GCI oder gar einen Kuchen handelt. Als Gegenbeweis postet der Erbauer weitere Bilder von sich selbst mit seiner PS5 im Wald.

Schade, dass Online-Communities oft so vorschnell und toxisch reagieren. Der Künstler sowie viele andere „The Last of Us“-PS5-Fans erfreuen sich aber trotz all der negativen Kommentare an der hübschen Hingucker-PS5. Was ist eure Meinung zur Konsole: Hättet ihr auch gern eine PS5 in diesem eher rustikalen Look oder bleibt ihr lieber bei der Standard-Version? Schreibt es uns gern in die Kommentare auf Facebook!