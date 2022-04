Monkey Island: So macht das neue Spiel Nostalgiker glücklich

Der Monkey-Island-Schöpfer kündigt ein neuen Teil an. Bild: DevolverDigital

Viele Fans haben nicht mehr damit gerechnet, doch die Freude ist groß: Der originale „Monkey Island“-Schöpfer Ron Gilbert kündigt ein neues Spiel für die Reihe an.

Monkey Island: Der wahre dritte Teil ist in Arbeit

Nach Teil 2 war Entwickler Ron Gilbert, zum Leidwesen der Fans, aus der Produktion ausgestiegen. Für viele waren die kommenden Teile der Reihe nicht komplett ohne ihn. Doch nun ist er zurück und arbeitet laut eigenen Angaben bereits seit zwei Jahren klammheimlich an einem neuen „Monkey Island“-Spiel. Er kommt auch nicht mit leeren Händen, denn er macht die Fans mit einem rund eine Minute langen Trailer sehr glücklich, wie man aus den Twitter-Kommentaren herauslesen kann. (Quelle: Twitter)

Das Spiel soll eine Zusammenarbeit zwischen Gilberts Studio Terrible Toybox, Devolver Digital und Lucasfilm Games sein. Als Designer und Autor werden Gilbert und Dave Grossman aufgeführt und Fans haben bereits entdeckt, dass Dominic Armato zurückkehrt, um als originale Stimme von Guybrush Threepwood mitzuarbeiten.

Fleißig beantwortet Ron Gilbert auf Twitter die Fragen der Fans. So verriet er zum Beispiel, dass Murray, der Schädel, auch in ‚Return to Monkey Island‘ eine große Rolle spielen wird. Viel mehr wollte er allerdings noch nicht verraten. „Hört endlich auf, über Return to Monkey Island zu twittern. Ich muss hier arbeiten“, heißt es.

Im Trailer könnt ihr euch einen ersten Eindruck vom kommenden Spiel machen:

Return to Monkey Island Trailer

Wann soll Return to Monkey Island erscheinen?

Das Spiel hat bereits eine offizielle Webseite, allerdings gibt es noch keinen richtigen Release-Termin. „Erscheint 2022“ ist das einzige Fenster, das Fans bisher bekommen. (Quelle: Return to Monkey Island)

Einschätzung von Jasmin Peukert

Ich kann dazu nur eines sagen: Nostalgie pur! Ich habe nicht alle Teile der Reihe gespielt, doch vor allem der Erste ist mir, obwohl ich damals noch ein Stöpsel war, im Gedächtnis geblieben. Warum? Ich erinnere mich zum Beispiel gern an die Drehscheibe zurück, die nötig war, um überhaupt ins Spiel zu starten. War man dann drin, musste man alles genau studieren und die passenden Befehle geben: „Guck Fisch“. „Nimm Fisch“ – spannend, auch wenn mich das das eine oder andere Mal zur Verzweiflung brachte.



Was das Spiel aber auch noch ausmachte, war der tolle und trockene Humor, den Schöpfer Ron Gilbert mit ins Spiel gebracht hat. Es ist davon auszugehen, dass auch Return to Monkey Island für den einen oder anderen Schmunzler sorgen wird. Das ist mit Grund, warum ich mich auf das neue Spiel freue und auf die Möglichkeit, in gewisser Weise in meine Kindheit zurückzureisen.