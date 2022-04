GTA 5 statt Muckibude: Geniale Mod macht euch schlank für den Sommer

GTA 5: Mod macht euch fit für den Sommer. (Bildquelle: Rockstar / Deagreez, Getty Images)

In der Open World von GTA 5 könnt ihr (fast) alles machen, wonach euch der Sinn steht. Dank einer Mod könnt ihr sogar euer echtes Fitness-Programm in das Spiel integrieren und zusammen mit euren Freunden im Multiplayer trainieren.

Eine Mod für GTA 5 bringt euch jetzt ordentlich ins Schwitzen und hilft euch dabei, die Pfunde purzeln zu lassen: Mit GTBike V könnt ihr euer Fitnessbike zuhause mit Rockstars Open-World-Hit verbinden. Somit könnt ihr selbst in die Pedale treten, um durch Los Santos zu radeln – und dabei sogar eine Rad-Tour mit Freunden organisieren.

Grand Theft Auto 5: Fitness-Mod für Fahrrad-Fans

Mit der Mod GTBike V könnt ihr euer Smartbike zuhause in einen Controller für GTA 5 verwandeln und beim Treten in die Pedalen euren Charakter durch Los Santos steuern. Somit könnt ihr eure Gaming-Session ganz schnell in einen Fitness-Workout verwandeln – auch wenn ihr dafür auf Features wie zum Beispiel das wilde in der Gegend Herumballern verzichten müsst.

Schaut euch hier im Video an, wie ihr mit GTBike V trainieren könnt:

Während die Mod selbst bereits seit 2020 erschienen ist, wurde sie seitdem von den Machern weiterentwickelt. Brandneu ist nun zusätzlich der Multiplayer: Ihr könnt euch also zusammen mit euren Freunden, die ebenfalls über ein Smartbike verfügen, in GTA 5 treffen und dort zusammen in einer Fitness-Session durch die Welt cruisen. Die Macher der Mod haben sogar bereits angekündigt, dass in Zukunft auch Missionen und Rennen implementiert werden sollen.

Grand Theft Auto V - [Playstation 5] Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 06.04.2022 10:37 Uhr

GTA Online: Immer wieder neue Überraschungen

Obwohl GTA 5 vor mittlerweile 9 Jahren erschienen ist, ist die Community noch immer nicht müde und testet die Grenzen der Welt des Gangster-Epos' mit spektakulären Stunts und verrückten Mods aus. Mit dem kürzlich erschienenen Next-Gen-Upgrade hat Rockstar seinen Hit außerdem mit einigen Verbesserungen für die PS5 und Xbox Series X ausgestattet, um die Wartezeit auf GTA 6 für Fans etwas zu versüßen.

Welche Fehler sollte GTA 6 auf keinen Fall wiederholen? Wir zeigen sie euch in unserem Video: