Elden Ring entthront: Star-Wars-Spiel wird neuer Steam-König

Die Macht ist mit einem neuen Lego-Abenteuer. Das Star-Wars-Spiel feiert einen großen Steam-Erfolg. (Bildquelle: Valve/ Warner Bros. Game)

Elden Ring hatte einen Monat an der Spitze der Topsellerliste. Jetzt gibt es allerdings einen neuen Herausforderer. Ein neues Spiel im Star-Wars-Universum beendet den Siegeszug und setzt sich selbst auf den Steam-Thron.

Lego Star Wars löst Elden Ring ab

Mit Star Wars begannen die Lego-Spiele vor 17 Jahren ihren Siegeszug. Fans, die damals als Kinder in die Welt der Blöcke und Lichtschwerter eingetaucht sind, sind jetzt erwachsen und können sich auf ein neues Abenteuer in einer weit weit entfernten Galaxis freuen. Lego Star Wars: Die Skywalker Saga will dabei das bisher umfangreichste Lego-Spiel werden.

Das Abenteuer umfasst alle neun Hauptfilme der Star-Wars-Saga. Ihr könnt Planeten wie Hoth, Endor oder Naboo besuchen und dabei natürlich hunderte Figuren kontrollieren. Nach langer Wartezeit ist der Release jetzt nur einen Tag entfernt. Die Fans befördern das Lego-Spiel allerdings bereits jetzt auf den ersten Platz der Steam-Topsellerliste. (Quelle: Steam-Topseller)

Lego Star Wars: Die Skywalker Saga – Gameplay-Übersicht

Die Skywalker Saga verändert das Gameplay

Lego Star Wars: Die Skywalker Saga will auch das Gameplay der Reihe komplett überarbeiten. Erste Gameplay-Trailer zeigen hier bereits, dass sich seit dem ersten Lego Star Wars einiges getan hat. Aus einer neuen Kamera-Ansicht könnt ihr gezielt auf Sturmtruppen schießen und der Lichtschwertkampf bietet Kombos und Konter. Glücklicherweise scheinen die Zwischensequenzen aber noch genauso witzig und charmant zu sein, wie vor 17 Jahren.

Mit dem Erfolg des Lego-Spiels wird Elden Ring fürs Erste auf den zweiten Platz verwiesen. Zuvor gelang es dem neuen Survival-Spiel Planet Crafter bereits für kurze Zeit, den FromSoftware-Giganten zu verdrängen. Es hat allerdings nicht lange gedauert, bevor sich Elden Ring seine Krone zurückgeholt hat. Die bekannte Erfolgskombination Lego und Star Wars könnten jetzt erfolgreicher sein.