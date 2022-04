Next-Gen-Grafik: „Gears of War“-Entwickler begeistert mit grandiosem Trailer

Dieser Trailer vermittelt echtes Next-Gen-Feeling. (Bild: Microsoft & GettyImages/Khosrork)

Die Unreal Engine 5 ist da! Passend zum Release der Engine gibt es auch einen neuen Trailer zu bestaunen, der die grafischen Möglichkeiten der Engine demonstriert. Verantwortlich für den Trailer sind The Coalition, die Entwickler von Gears of War.

Unreal Engine 5: Die Grafik der Zukunft

Im Rahmen des "State of Unreal"-Events wurde nicht nur die Unreal Engine 5 vorgestellt und für alle Entwickler freigegeben, sondern es wurde auch ein neuer Trailer gezeigt.

Der Trailer mit dem Namen "The Cavern" demonstriert die Power der neuen Grafik-Engine und konzentriert sich auf beeindruckende Gesichtsanimationen, realistisches Haar, Licht- und Rauch-Effekte.

Aber macht euch am besten selbst einen Eindruck:

Unreal Engine 5 The Coalition – "The Cavern" Cinematic Test Demo

Verantwortlich für den aufwendigen Trailer ist das Entwicklerstudio The Coalition, welches seit 2015 für die "Gears of War"-Reihe zuständig ist. Unter der Leitung des kanadischen Studios entstanden unter anderem Gears of War 4, Gears of War 5 und Gears Tactics.

Das erklärt auch, warum der namenlose Protagonist und das Monster aus "The Cavern" starke "Gears of War"-Vibes vermitteln. Und auch wenn einige Fans bereits spekulieren: Bei dem Trailer handelt es sich nur um eine reine Tech-Demo, um die Vorzüge der Unreal Engine 5 vorzustellen.

Gears of War 6: Wann erscheint das Spiel?

Nach dem Trailer steht bei vielen Gears-Fans aber eine Frage im Raum: Wann erscheint eigentlich Gears of War 6 oder kurz: Gears 6? Das letzte Spiel von The Coalition, Gears Tactics, erschien bereits 2020.

Woran hat das Entwicklerstudio also in den letzten zwei Jahren gearbeitet? Also abgesehen vom Trailer. Sehr wahrscheinlich an Gears 6, aber für den Shooter gab es bisher keine offizielle Ankündigung.

Allerdings lagen zwischen Gears of War 4 und Gears 5 passenderweise drei Jahre und Gears 5 erschien 2019. Dieses Jahr könnte daher ein guter Zeipunkt für ein neues "Gears of War"-Spiel sein. Es bleibt also abzuwarten, was Microsoft Videospiel-technisch für den Herbst oder Winter 2022 geplant hat.