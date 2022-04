The Elder Scrolls 5: Skyrim und Käseräder sind eine gute Mischung. (Bildquelle: Bethesda)

Ein YouTuber denkt sich, dass Himmelsrand in gelb viel schöner aussehen würde. Darum flutet er The Elder Scroll 5: Skyrim einfach mit Käserädern. Das Ergebnis ist das pure Chaos, in dem NPCs in der Käseflut untergehen.

Skyrim braucht viel mehr Käse

Der YouTuber Doug Doug behauptet von sich selbst, dass er Probleme löst, die eigentlich niemand hat. In seinem neusten Video wird dies auch sofort deutlich. Er versucht die Welt von The Elder Scrolls 5: Skyrim komplett mit Käse zu bedecken.

Ihr habt richtig gehört. In jeder Sekunde, in der sich Doug Doug durch Himmelsrand bewegt, erscheinen zehn Laib Käse hinter ihm. Damit ist das Vorhaben jedoch noch nicht verrückt genug. Das Video ist nämlich auch eine (ziemlich verfrühte) Weihnachtsgeschichte, in der der Weihnachtsmann seine Klamotten zurückbekommen muss.

Die Quests des Spiels werden durch den zusätzlichen Käse nicht gerade erleichtert. Kleine Häuser werden lediglich überschwemmt und auch der Jarl von Weißlauf ist irgendwann kaum noch zu verstehen. Aufgrund der verrückten Physik von Skyrim verletzen ihn die herumfliegenden Laibe sogar.

Käse macht Skyrim schwerer und leichter

In einem Fall hilft ihm die Lawine aus Käse allerdings. Nachdem er ins Verlies geworfen wurde, glitcht er mithilfe der Laibe durch das Gitter in die Freiheit. "Doug Doug" benutzt außerdem einige Mods, die ihn ein weihnachtliches "Ho Ho Ho" als Drachenschrei verwenden lassen.

Das Video endet schließlich mit feierlichen Klängen. Der YouTuber schwingt sich auf sein fliegendes Rentier und lässt dabei sekündlich mehrere Kilo Käse fallen. Frohe Weihnachten.

