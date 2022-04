New World: Spielt das MMO kostenlos, aber nur für kurze Zeit

Nutzt eure Chance und spielt New World fünf Tage lang kostenlos. (Bild: Amazon Games)

Das MMO New World erhält einen Gratis-Zeitraum. Interessierte Spieler können das Online-Rollenspiel ganze fünf Tage lang kostenlos auf Steam spielen. Entweder solo oder aber in der Gruppe mit Freunden. Es bleibt euch überlassen, wie ihr die Welt von Aeternum erkunden wollt.

Eine neue Welt erwartet euch

Publisher Amazon Games spendiert dem MMORPG New World eine kostenlose Testphase. Vom 7. bis zum 11. April könnt ihr das umfangreiche Rollenspiel über Steam gratis zocken.

Wer New World also bereits im Auge hatte, kann das Online-Rollenspiel ab morgen nach Herzenslust erkunden. Euch erwarten zahlreiche Quests, ein Action-orientiertes Kampfsystem und eine offene Spielwelt.

Der reguläre Preis des Spiels beläuft sich übrigens auf 39,99 Euro. Dafür fallen im Anschluss keine monatlichen Gebühren wie zum Beispiel bei World of Warcraft oder Final Fantasy 14 an.

New World bei Amazon kaufen

Was müsst ihr über New World wissen

Das MMORPG New World wurde im September 2021 veröffentlicht und ist neben Lost Ark das neue, große Online-Rollenspiel auf Steam. Der Andrang auf das Game war zum Release und auch einige Zeit danach so gewaltig, dass ein Großteil der Spieler in scheinbar endlosen Warteschlangen gefangen war.

New World: This Is Aeternum Trailer

So waren im Oktober 2021 mehr als 900.000 User gleichzeitig in New World aktiv. Inzwischen sind die aktiven Spielerzahlen allerdings auf durchschnittlich 20.000 gefallen. Mit exorbitanten Warteschlangen müsst ihr also nicht mehr rechnen.

Passend zur kostenlosen Probezeit hat Amazon Games vor kurzem ein großes Update veröffentlicht: Heart of Madness. Das Update beinhaltet unter anderem das Story-Finale, eine neue Waffe und noch einige Änderungen.