Würdiger Nachfolger für Until Dawn? Neuer Trailer überzeugt Fans

The Quarry könnte in die Fußstapfen von Until Dawn treten. (Bildquelle: Supermassive Games)

The Quarry, der geistige Nachfolger von Until Dawn, zeigt erstes Gameplay. Fans sind hin und weg und feiern das Spiel schon jetzt für seine Ähnlichkeiten zum Vorbild. Was euch erwartet und was Horror-Fans über den spielbaren Film zu sagen haben, erfahrt ihr hier.

The Quarry: 30 Minuten Gameplay

Mit Until Dawn hatte Supermassive Games vor knapp sieben Jahren einen Nerv getroffen: Es war der erste spielbare Horrorfilm seiner Art. Auf den Erfolg folgten mit den Jahren viele kleinere Spiele der sogenannten "The Dark Pictures Anthology".

Diese waren jedoch von weniger Erfolg gekrönt als das Erstwerk. Für viele konnten weder Man of Medan, noch Little Hope oder House of Ashes denselben Grusel vermitteln.

Könnte The Quarry anders werden? Gruseliger? IGN veröffentlicht nun 30 Minuten Gameplay. Und was darin zu sehen ist, lässt schon Mal auf ein atmosphärisches und schauriges Spiel hoffen:

Das neue Spiel der Until-Dawn-Macher ist kein Teil der Dark Pictures Anthology. Das bedeutet zum einen, dass das Spiel um einiges umfangreicher werden soll als die letzten Supermassive-Schocker.

Zum anderen heißt das aber auch, dass es thematisch wieder – wie in Until Dawn – um eine Gruppe Jugendlicher geht, die sich in einem klassischen Slasher-Szenario wiederfindet. Keine Zeitreisen, keine Bootsausflüge oder andere Geschichten dieser Art. (Quelle: IGN)

Erscheinen soll das Spiel bereits am 10. Juni 2022 für den PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox SX. Vorbestellen könnt ihr euch The Quarry bereits hier:

Was sagen Horror-Kenner und Fans?

In den Kommentaren unter dem YouTube-Video freuen sich Spieler und Spielerinnen über das Gezeigte. Demnach sprechen die Schauspieler ihre Rollen grandios, die Grafik sehe um einiges besser aus und die Handlung interessiert viele.

Findigen Zuschauern ist sogar aufgefallen, dass es im Hintergrund immer wieder etwas zu sehen gibt. Wenn ihr genau darauf achtet, schleichen sich subtil Dinge ins Bild, die auf den Horror hindeuten, der noch kommen wird.

Einschätzung von Nathan Navrotzki

Als großen Fan von Until Dawn, haben mich die Spiele der "Dark Anthology"-Reihe bisher leider kalt gelassen. Was The Quarry hier aber von sich zeigt, lässt mich wieder hoffen.



Das Spiel scheint sich mehr Zeit zu lassen, um eine unangenehme Atmosphäre aufzubauen und die Persönlichkeiten der Charaktere zu entwickeln. Das lässt sich nach 30 Minuten natürlich nicht auf das gesamte Spiel übertragen. Dennoch bin ich gespannt darauf, was da auf uns zukommt.

