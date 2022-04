Max Payne: Community feiert Überraschungsankündigung

Max Payne: Community feiert Rückkehr der Shooter-Legende. (Bildquelle: Remedy / Damir Khabirov, Getty Images)

Remedy und Rockstar haben für eine faustdicke Überraschung gesorgt: Die ersten beiden Spiele der Kult-Reihe Max Payne sollen aufwendige Remakes erhalten. Die Community ist über diesen Schritt begeistert – auch wenn manche Fans sich nach der GTA-Trilogie leise Sorgen machen.

Entwickler Remedy hat bekannt gegeben, dass Max Payne und Max Payne 2: The Fall of Max Payne in Zusammenarbeit mit Publisher GTA-Rockstar jeweils ein vollwertiges Remake erhalten werden. Für die meisten Fans wird mit dieser Ankündigung ein Traum wahr, obwohl manche in dem Comeback dennoch ein gewisses Risiko sehen.

Max Payne auf PS5 und Xbox: Remedy kündigt Remakes an

Das überraschende Comeback der Shooter-Legende hat Remedy in einer Pressemitteilung angekündigt. Die Remakes sollen als Double Feature in einem Spiel zusammengefasst werden und für die PS5, Xbox Series X|S und den PC erscheinen. Als Budget kann Remedy auf eine stattliche Summe zurückgreifen, die auch bei anderen Triple-A-Spielen wie Control zur Verfügung stand. (Quelle: Remedy)

Obwohl beide Spiele aktuell auch über die Abwärtskompatibilität der Xbox verfügbar sind, haben Max Payne (Release 2001) und Max Payne 2 (Release 2003) bereits einige Jahre auf dem Buckel. Eine Frischzellenkur könnte dem tragischen Helden also durchaus guttun und ihn einer neuen Generation näherbringen. Zu Max Payne 3, das von Rockstar 2012 veröffentlicht wurde, gibt es aktuell dagegen keine offiziellen Remake-Pläne.

Rockstar-Shooter kommt zurück: Community ist begeistert

Die Max-Payne-Trilogie konnte sich mit seiner Film-Noir-Atmosphäre und der spektakulären Bullet-Time-Action in der Shooter-Community etablieren und einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Dementsprechend begeistert zeigen sich die Fans von der unerwarteten Nachricht, aber manche von ihnen haben bei den Remakes nach dem Desaster-Release von Rockstars GTA-Trilogie durchaus einige Bedenken. (Quelle: Reddit)

„Solange wir weiterhin so tun können, als sei der Film nie passiert, bin ich hier sofort mit dabei.“ ( Reddit-User CustardKraken )

) „Wirklich? Das waren einige meiner Lieblingsspiele als ich aufgewachsen bin. Ich werde eigentlich nicht mehr so aufgeregt bei neuen Spielen... aber wow!“ ( Reddit-User KrayzieBoneTL85 )

) „Ich habe mich gefreut, bis ich gesehen habe, dass sie mit Rockstar kooperieren.“ ( Reddit-User KW_W900 )

) „ENDLICH! Mittlerweile ist mir sogar GTA 6 egal.“ ( Reddit-User thematchalatte )

) „Die müssen wirklich gut werden, nachdem die GTA-Trilogy so schlecht war.“ ( Reddit-User-kullerkebab1499 )

) „Wenn Remedy das übernimmt, habe ich sehr viel Vertrauen, dass sie es richtig machen. Sie machen immer noch starke Spiele.“ (Reddit-User AndTwoForFlinching)

