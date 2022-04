Ein Schritt in die richtige Richtung. (Quelle: Sony Interactive Entertainment)

Gran Turismo 7 musste in den vergangenen Wochen viel Kritik einstecken. Der Grund: Sony und Polyphony Digital führten Mikrotransaktionen in die Rennsimulation ein und senkten zudem die Ausschüttung von Belohnungen nach den Rennen. Patch 1.11 nimmt dieses Problem nun in Angriff.

Mehr Belohnungen in World Circuits

Das Entwicklerteam Polyphony Digital versprach Besserung und hier kommt sie nun. Der recht umfangreiche Patch 1.11 erhöht nämlich die Anzahl der Belohnungen für Events in der zweiten Hälfte des World Circuits und fügt darüber hinaus drei neue Rennveranstaltungen hinzu. Das ist ein guter erster Schritt, schließlich sind World Circuits eine gute Quelle, um möglichst viel als Erstplatzierter zu verdienen.

Auch die Belohnungen für Arcade- sowie benutzerdefinierte Rennen wurden angepasst. Des Weiteren hat Polyphony Digital das Maximum für verdiente In-Game-Credits auf 100 Millionen Credits angehoben.

Das ist aber noch nicht alles: Denn jetzt erhaltet ihr Belohnungen für das Abschließen aller Layouts von Rennstrecken der Circuit Experience in Gold oder Bronze.

Gran Turismo 7 | Standard Edition [PlayStation 5] Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.04.2022 11:52 Uhr

Patch 1.11 fügt außerdem einstündige Rennen hinzu, verbessert bestimmte Autofehler und Probleme, die die Autophysik sowie Rennen betriffen, und optimiert Grafik und Audio.

Die ganzen Patch-Notizen findet ihr auf der offiziellen Seite von Gran Turismo. (Quelle: Gran Turismo)

Fan-Kritik wurde erhört, aber es gibt mehr zu tun

Am 17. März erschien der kontroverse Patch für Gran Turismo 7, der die Gewinne durch Rennen massiv reduzierte. Seitdem wurde die Rennsimulation harsch kritisiert und zum Beispiel auf Metacritic mit miserablen Bewertungen bestraft. Ein Spieler hat sogar eine AFK-Methode entwickelt, um Credits zu farmen, ohne das Spiel selbst zu spielen.

Mit dem aktuellen Patch macht Polyphony Digital wieder einen Schritt in die richtige Richtung. Auf Reddit wird bereits über die Änderungen fleißig diskutiert. Da der Patch nocht recht frisch ist, konnten sich noch nicht viele Spieler eine Meinung bilden. Der Nutzer solveruk ist aber bereits positiv überrascht: „Die Belohnungen für die Circuit Experience sind enorm. Hab soeben 600k für Gold auf Brands Hatch erhalten.“ (Quelle: Reddit)

Allerdings gibt es noch viel zu tun: Die Belohnungen weiter erhöhen, die hohen Preise mancher Autos senken und den Online-Zwang für Singleplayer-Modi entfernen.

Gran Turismo 7 ist für PlayStation 4 und PlayStation 5 erhältlich.