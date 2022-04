Skyrim: Wissenschaftler zeigen die Skelette mit Haut und Haaren

Wissenschaftler können euch sagen, wie die Skyrim-Skelette zu Lebzeiten aussahen. Bildquelle: Bildquelle: Bethesda/ Ancestral Whispers/ Getty Images/ Elena Brovko

Das Drachenblut ist immer wieder damit beschäftigt, Skelette und andere Untote zurücks in Grab zu befördern. Eine Gruppe Forscher kann euch jetzt mehr Infos zu den Gerippen in The Elder Scroll 5: Skyrim geben. Sie haben herausgefunden, wie die uralten Nord zu Lebzeiten ausgesehen haben.

Skyrim: So sehen die Skelette mit Fleisch auf den Knochen aus

In The Elder Scrolls 5: Skyrim stoßt ihr auf eine ganze Menge Skelette. Das ist an sich keine große Überraschung. Das Drachenblut verbringt immerhin sehr viel Zeit damit, durch alte Grabkammern zu schleichen und dort alles mitzunehmen, was nicht festgenagelt wurde. Auch wenn die Gerippe immer noch gut zu Fuß sind, fehlt es ihnen doch an so ziemlich allem anderen. Die Forscher von Ancestral Whispers zeigen euch darum jetzt, wie die Skelette mit etwas mehr Fleisch auf den Knochen ausgesehen haben.

Das Team konzentriert sich für gewöhnlich auf die Rekonstruktion echter Skelette, die überall auf der Erde gefunden wurden. Auf Twitter zeigt einer der Forscher allerdings auch einen Menschen, der in Himmelsrand (genauer in Saarthal) gefunden wurde. Laut dem Forscher gehört er den Atmoranern an, den Vorfahren der Nord. Darüber hinaus soll er in der Merethic-Ära gelebt haben, in der unter anderem die ersten Elfen nach Tamriel kamen (Quelle: Twitter)

Ein Skyrim-Skelett zu Lebzeiten. (Bildquelle: Ancestral Whispers)

Skyrim-Skelette erinnern an frühe Menschen

Auf der Website von Ancestral Whispers sind die Gesichter zahlreicher Menschen zu sehen, die unter anderem in der Jungsteinzeit, Bronze- oder Eisenzeit gelebt haben. Auf einer Weltkarte seht ihr außerdem, wo sie damals gelebt haben. (Quelle: Ancestral Whispers)

Die Bilder des Nord-Vorfahren haben ihren Weg auch ins Skyrim-Reddit gefunden. Dort sind die Fans beeindruckt von der Leistung. Sie merken außerdem an, dass Bethesda die Skelette wohl tatsächlich etwas wie Neandertaler hat aussehen lassen. (Quelle: Reddit)