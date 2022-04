Elden Ring: Fans rätseln über absurden Story-Moment

Ein Besuch der Tafelrunde in Elden Ring endet im Chaos. Was ist gerade passiert? (Bildquelle: FromSoftware/ Getty Images/ stockfour)

Elden Ring hat eine faszinierende Story. Das Spiel verwendet allerdings so gut wie keine Zeit darauf, euch wirklich mitzuteilen, was ihr im Zwischenland eigentlich zu tun habt. Darum gibt es immer wieder merkwürdige Momente, die bei den Fans nur vollkommene Verwirrung auslösen. Achtung: Dieser Artikel enthält Spoiler für die Geschichte von Elden Ring.

Elden Ring: Spieler sind von der Story verwirrt

Die Tafelrunde in Elden Ring ist eigentlich einer der wenigen sicheren Orte im Zwischenland. Dort gibt es keine Gegner und auch ihr könnt euch nicht gegen die anderen Befleckten wenden. An einem Punkt im Spiel ändert sich das jedoch schlagartig. Der Reddit-Nutzer PresidentPoogie teilt einen Tweet, in dem ein Fan seine Verwirrung darüber ausdrückt, dass ihn der NPC Ensha plötzlich angreift.

Ensha steht für gewöhnlich neben dem Büro von Sir Gideon Ofnir. Bis zur plötzlichen Attacke hat er noch nicht einmal mit dem Befleckten gesprochen. Der Reddit-Nutzer schreibt jetzt, dass er diesen Moment auch nach 300 Stunden immer noch nicht verstanden hat. Auch die anderen NPCs der Tafelrunde kümmert der Tod ihres Kameraden kaum.

Elden Ring: Es gibt eine gute Erklärung für den Verrat

Auch in den Kommentaren wissen einige Spieler nicht, was sie mit Ensha anfangen sollen. Viele wussten sogar überhaupt nicht, dass er es war, der sie angegriffen hat. Es gibt jedoch auch Story-Experten, die euch erklären können, was sich wirklich zugetragen hat.

Ensha ist hinter der rechten Hälfte des Haligbaum-Medaillon her, das ihr im Dorf der Albinaurics von Albus erhaltet. Die Spieler vermuten, dass Sir Gideon Ofnir persönlich dahintersteckt. Immerhin hat er den Angriff auf das Dorf befohlen und Ensha ist ihm untertan. Auch Ofnirs Ausrede, dass Ensha wohl allein gehandelt haben muss, ist nicht gerade überzeugend. Kurz vor dem großen Finale in Elden Ring offenbart Ofnir dann auch seine wahren Intentionen und will euch davon abhalten, der neue Eldenfürst zu werden.

