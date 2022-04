Nichts für Kinder: Düsteres Anime-Spiel erhält ersten Gameplay-Trailer

Ab Herbst 2022 könnt ihr die Geschichte von Made in Abyss nacherleben. (Bild: Spike Chunsoft)

Der beliebte Anime Made in Abyss bekommt in diesem Jahr ein eigenes Videospiel spendiert. Jetzt hat Entwickler Spike Chunsoft einen ersten Gameplay-Trailer zum kommenden Action-RPG veröffentlicht. Der besagte Trailer enthüllt darüber hinaus den angepeilten Release-Zeitraum.

Made in Abyss: Der Abgrund erwartet euch im Herbst

"Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness", so heißt das Action-RPG von Entwickler Spike Chunsoft, das im Herbst 2022 für die PlayStation 4, die Nintendo Switch und den PC erscheinen soll.

Passend dazu wurde auch ein erster Trailer mit Gameplay-Szenen veröffentlicht:

Made in Abyss Binary Star Falling into Darkness Announcement Trailer

Das Spiel basiert auf dem gleichnamigen Manga und Anime und handelt von Riko, einem jungen Mädchen, das sich als Schatzsucherin in die mysteriösen Tiefen des gefährlichen Abyss aufmacht. Begleitet wird Riko auf ihrer beschwerlichen Reise von einem Androiden-Jungen.

Der Schein trügt: Made in Abyss ist ein grausames Meisterwerk

In "Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness" könnt ihr die Geschichte des Anime ab Herbst nacherleben. Darüber hinaus wird es aber auch ganz neue Story-Inhalte geben, die zusammen mit dem Mangaka von Made in Abyss entwickelt wurden.

Auf ihrer Reise begegnen Riko und Reg vielen Personen, aber nicht alle sind freundlich. (Bild: Spike Chunsoft)

Wichtig: Obwohl die niedliche Optik des Anime nicht darauf schließen lässt, handelt es sich bei Made in Abyss um kein Werk für Kinder oder allzu empfindliche Menschen. Ganz im Gegenteil: Die Geschichte ist düster und stellenweise extrem grausam.

Wie explizit das Spiel bestimmte Szenen umsetzen wird, ist allerdings noch offen. Eine entsprechende Altersfreigabe steht auch noch nicht fest. Der Anime, der unter anderem mit deutscher Synchronisation auf Netflix läuft, hat zwar eine Altersfreigabe ab 12, aber das ist in Anbetracht gewisser Stellen, eine sehr wohlwollende Bewertung.

Passend zur Standard-Edition des Spiels wird es darüber hinaus auch eine umfangreiche Collectors Edition für Sammler geben:

Übrigens: Im Juli 2022 startet die zweite Staffel von Made in Abyss. Ein perfekter Zeitpunkt also, um dieses Jahr in den beliebten Anime einzusteigen.