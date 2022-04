Von popeleinfach bis unmöglich: Elden-Ring-Bosse im Schwierigkeits-Ranking

Welcher Boss in Elden Ring schafft es auf den ersten Platz? Bildquelle: FromSoftware

Die Endgegner in Elden Ring treten in den verschiedensten Formen auf, aber alle haben ein gemeinsames Ziel: Euch zurück zum letzten Ort der Gnade zu befördern. In unserem Schwierigkeits-Ranking zeigen wir euch, wie erfolgreich sie dabei sind. Achtung: Die Bilderstrecke enthält Spoiler für Elden Ring.

Elden Ring: Schwierigkeits-Ranking der wichtigsten Bosse

In keinem FromSoftware-Spiel gibt es so viele Bosse wie in Elden Ring. Aber wer von ihnen ist der schwerste? Dieser Frage sind wir gründlich nachgegangen, indem wir die wichtigsten Bosse im Spiel bekämpft haben. Gemeint sind die Endgegner, die einmalig sind und im Laufe der Story eine Rolle spielen.

Natürlich ist die Schwierigkeit der Bosse von mehreren Faktoren wie dem eigenen Level oder der verwendeten Waffe abhängig. In unserer Bilderstrecke wollen wir euch aber bestmöglich zeigen, wie hoch die Chance ist, dass euch die Bosse ins virtuelle Grab befördern:

Wer ist der schwerste Boss in Elden Ring? Ist es Renalla oder Rykard? Morgott oder Mohg. Die wahre Herausforderung besteht wohl darin, sie bei diesen Namen auseinanderhalten zu können.