Nach Next-Gen-Version für PS5 & Xbox Series: Skyrim-Fans wollen Lego-Edition

Für LEGO-Skyrim würden Fans ordentlich zahlen. Bild: Prostock-Studio@GettyImages

The Elder Scrolls 5: Skyrim ist für viele Plattformen erhältlich und kann bereits mehrere Versionen vorweisen. Die Community wünscht sich jetzt allerdings etwas ganz Neues.

Skyrim: Fans wünschen sich LEGO-Adaption

Der Name LEGO ist bereits seit Jahrzehnten Programm. Heutzutage denkt man dabei allerdings nicht mehr nur an die bunten Klemmbausteine, sondern auch an Filme und Videospiele. Mit allen Produkten ist das Unternehmen erfolgreich, das Spiel LEGO Star Wars: The Skywalker Saga führt derzeit sogar die Steam-Topseller an. (Quelle: Steam-Topseller)

The Elder Scrolls 5: Skyrim erschien bereits in einigen Versionen, eine LEGO-Version gibt es aber nicht. Das wäre allerdings nicht unmöglich. Das Erstellen eines Charakters, die große Welt des Spiels entdecken und sich Drachen sowie Riesen stellen – alles Dinge, die auch in Klötzchen und Steinen übergehen könnten. Das sehen auch zahlreiche Fans so und ein paar davon haben sich bereits vor Jahren ausgemalt, wie eine LEGO-Adaption aussehen könnte.

Auf Reddit veröffentlichte Nutzer KoolKbeludo erst Bilder und dann einen Videoausschnitt des YouTube-Kanals The Guildmaster Studio. Beides kommt bei der Community unglaublich gut an. (Quellen: Reddit / YouTube)

„Ich würde zig Dollar für ein LEGO-Skyrim bezahlen. Ich habe das Spiel bereits 8-mal gekauft, was ist da schon ein weiteres Mal?“, antwortete zum Beispiel Reddit-Nutzer Tash_money1229.

Wäre eine LEGO-Adaption wirklich möglich?

Mit LEGO Star Wars: The Skywalker Saga hat Entwickler Traveller's Tales einen großen Vorstoß in das Open-World-Konzept gestartet und damit bewiesen, dass durchaus mehr möglich wäre. Es ist unwahrscheinlich, dass Bethesda und das Studio künftig an solch einem Projekt zusammenarbeiten werden, eine interessante Idee ist es aber allemal.

The Elder Scrolls 5: Skyrim ist für PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und Nintendo Switch erhältlich.

Im Video könnt ihr euch einen Eindruck von LEGO Star Wars: The Skywalker Saga machen: