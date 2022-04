Perfekt für PS5 und Xbox Series X: So muss ein Superhelden-Spiel aussehen

Aus Matrix wird Superman! (Bild: Epic Games / Getty Images - photocheaper)

Mit The Matrix Awakens lieferte Epic Games eine beeindruckende Tech-Demo für die frische Unreal Engine 5. Nun bedient sich ein kreativer Entwickler am Grundgerüst und verwandelt die Matrix-Demo in eine actiongeladene Superman-Demo.

So sieht actiongeladene Schwerelosigkeit aus

Die auf der Unreal Engine 5 basierende Matrix-Demo zeigte bereits, was Spiele in den nächsten Jahren auf Next-Gen-Konsolen liefern könnten: Nämlich Fotorealismus und rasante Action. Ein Entwickler geht jetzt einen Schritt weiter und beweist, wie künftige Superhelden-Spiele aussehen könnten.

Mit dem herunterladbaren Asset „City Sample“ können sich Entwickler in der Matrix austoben und die in der Tech-Demo präsentierte Spielwelt ausbauen. (Quelle: Unreal Engine) Über Twitter zeigt der Entwickler Volod einen kleinen Ausschnitt aus seiner modifzierten Demo: Aus Matrix wird Superman.

Volod zeigt nicht nur, wie adrenalingeladene Flug-Action geht, sondern auch, was in künftigen Superhelden-Spielen mit Unreal Engine 5 möglich wäre.

Vielleicht könnt ihr es bald selbst spielen

Gegenüber dem Spielemagazin Kotaku ließ Volod verlauten, dass er aus diesem überarbeiteten Asset eine vollständige Demo zusammenbasteln würde. Vorausgesetzt: Er findet einen Gameplay-Loop, den er mit der Flugmechanik verbinden kann. Diese würde er dann veröffentlichen, aber ohne eine Verbindung zur Superman-Marke.

Mit etwas Glück könnt ihr also irgendwann selbst den Superman-Simulator ohne Superman spielen. Obwohl die Matrix-Demo für PlayStation 5 und Xbox Series X entwickelt und veröffentlicht wurde, bleiben genau diese Spieler aber außen vor, denn Volods Demo – sofern sie kommt – wird mit ziemlicher Sicherheit nur auf dem PC als Mod herunterladbar sein.