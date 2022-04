Die kommende Woche bietet vor allem hochwertige Portierungen.

Die nächsten sieben Tage dominieren vor allem Portierungen die Releases. Dabei stechen ein apokalyptisches Szenario, ein Horror-Spiel der alten Schule und ein starkes Story-Abenteuer hervor.

13 Sentinels: Aegis Rim | 12. April

Switch

In 13 Sentinels: Aegis Rim droht die Apokalypse und ihr müsst es wieder einmal verhindern. Damit das klappt, erlebt ihr dreizehn ineinander verflochtene Sci-Fi-Geschichten. Natürlich spielen hierbei Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft eine wichtige Rolle.

13 Sentinels: Aegis Rim (Nintendo Switch) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.04.2022 05:21 Uhr

Spielerisch hingegen erwartet euch ein 2D-Sidescrolling-Abenteuer, bei dem ihr in die namensgebenden Sentinels schlüpft. Dabei handelt es sich um Mechs, die ihr individuell anpassen könnt und mit denen ihr anschließend die Menschheit gegen die Kaiju verteidigen müsst.

Der Release von 13 Sentinels: Aegis Rim ist bereits 2020 für die PlayStation 4 erfolgt und hat viel Lob erhalten. Nun liefert Sega noch eine Umsetzung für die Nintendo Switch hinterher.

Road 96 | 14. April

PS4 / PS5 / Xbox One / Xbox Series X

Imn fiktiven Staat Petria aus Road 96 läuft so einiges schief: Ein autoritäres Regime hält die Bevölkerung unterdrückt. Insbesondere die rebellische Jugend ist dem aktuellen Machthaber ein Dorn im Auge und immer mehr Teenager verschwinden. Als Spieler müsst ihr in Road 96 aus Petria fliehen und begebt euch auf einen langen Roadtrip.

Road 96 [PlayStation 5] Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.04.2022 08:08 Uhr

Auf dem Weg in die Freiheit begegnet ihr immer wieder unterschiedlichen Menschen und müsst euch vor der Polizei in Acht nehmen. Zudem trefft ihr regelmäßig Entscheidungen, die mitunter Einfluss auf zukünftige Fluchtversuche haben. Denn nach einer gescheiterten oder erfolgreichen Flucht schlüpft ihr in einen anderen Jugendlichen, der ebenfalls fliehen will - aber dabei einen anderen Blickwinkel auf die Welt Petrias hat.

Für den PC und die Nintendo Switch ist Road 96 bereits seit dem Sommer 2021 erhältlich. Über neun Monate später gibt es nun noch den Release für die aktuellen PlayStation- und Xbox-Konsolen.

Tormented Souls | 14. April

Switch

Tormented Souls ist Survival-Horror ganz im Stile früherer Serienteile von Resident Evil oder Silent Hill. Es gibt also eine feste Kameraperspektive, jede Menge Rätsel, fiese Feinde und ihr müsst mit spärlich gesäten Ressourcen haushalten.

Tormented Souls Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.04.2022 11:42 Uhr

Die Story handelt von Caroline Walker, die sich im Örtchen Winterlake auf die Suche nach zwei verschwundenen Zwillingsschwestern macht. Mitten in der Nacht wacht sie jedoch auf einmal in einer Badewanne auf und ist an einen merkwürdigen Apparat angeschlossen. Natürlich ist es jetzt eure Aufgabe herauszufinden, was passiert ist und dafür gilt es ein gruseliges Herrenhaus zu erkunden.

Der Release von Tormented Souls ist 2021 bereits für den PC, die PlayStation 5 und Xbox Series X/S erfolgt. Nach einigen Monaten zusätzlicher Entwicklung schieben die Entwickler nun noch eine Veröffentlichung für die Nintendo Switch nach.

Crimesight | 14. April

PC

In Crimesight von Konami kommt es zum Kampf zweier Künstlicher Intelligenzen: Moriarty ist eine KI, die ein nahezu perfektes Verbrechen plant, während Sherlock eben jenes verhindern will. Der Ort des Verbrechens ist eine Villa inmitten eines Schneesturms, in der sich gleich mehrere Personen befinden. Eine davon ist der Mörder, eine andere das Opfer.

Hier kommt ihr als Spieler zum Einsatz. Ähnlich wie in Among Us teilt ihr euch in diesem Multiplayer-Spiel in zwei Gruppen auf, die unterschiedliche Ziele verfolgen. Für Moriarty müsst ihr Aufgaben absolvieren, die den Mord begünstigen, während die Sherlock-Anhänger das verhindern möchten.

Zu Beginn soll der Release von Crimesight nur für den PC erfolgen. Eine Konsolenumsetzung ist bislang nicht angekündigt, aber auch nicht gänzlich auszuschließen.

Gruseln im Stile von Resident Evil, ein höchst politisches Story-Abenteuer, eine Geschichte der Apokalypse oder Among Us in einem ganz abgedrehten Szenario: Die nächste Woche steckt voller Kleinode, die gerne auf eure Festplatten gelangen würden.