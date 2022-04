Kingdom-Hearts-Fans sind gruselig: Internet kennt Soras Adresse

Fans finden heraus, wo Sora in Kingdom Hearts 4 wohnt. (Bildquelle: Square Enix, Getty Images / Grand Warszawski)

Square Enix enthüllt einen ersten Trailer zu Kingdom Hearts 4 – und das Internet rastet aus. Einige gehypte Fans haben nun in ihrer Vorfreude sogar herausgefunden, wo Sora in der echten Welt wohnt.

Kingdom Hearts 4: Sora flext mit Luxus-Wohnung

Nach nur wenigen Stunden seit Release des Trailers zu Kingdom Hearts 4 hat das Internet Soras Anschrift herausgefunden. Ihr fragt euch, wie das gehen kann? Nun, der neue Ableger der Kingdom-Hearts-Reihe spielt zu einem Teil im echten Tokio, Japan.

Ob das Ganze zum gewohnten Fantasy-Charme der Spiele passt, ist wohl Geschmackssache. Aber bildet euch eine eigene Meinung:

Kingdom Hearts 4 | Ankündigungstrailer

Das Tokio im Trailer scheint dabei der echten Stadt nachempfunden zu sein. Ein Fan hat nämlich das Gebäude und die Umgebung des Apartments wiedergefunden, in dem sich Sora aufhält. Demnach wohne der Kingdom-Hearts-Protagonist in Aoyama – einer der teuersten Wohngegenden der Metropole.

Zu erkennen sei dies an dem Gebäude in der Ferne, welches aussieht wie der Skyscraper Shibuya Stream. Auch den Park erkennt der findige Fan aitaikimochi wieder: es handelt sich um den Park Aoyama Gakuin.

Eine Twitter-Userin kommentiert den Tweet mit der Aussage "Sora ist seit 4 Stunden in der echten Welt und schon haben sie ihn gedoxxt." Der zitierte Tweet hat mittlerweile über 70.000 Likes bekommen.

Was ist Doxxing?

Unter dem Begriff "Doxxing" versteht man Offenlegungen privater Informationen Dritter im Internet. Wenn also der echte Name, die Adresse, die Handynummer oder der Arbeitsplatz einer Person online veröffentlicht wird, wurde diese Person gedoxxt. Dies ist übrigens strafbar.

Da es sich bei Sora aber um eine fiktive Figur handelt, handelt es sich hierbei natürlich nur um einen Witz. Zumindest solange nun niemand auf die Idee kommt, die tatsächlichen Bewohner des gezeigten Apartments zu belästigen.

Die Geschichte der Kingdom-Hearts-Spiele ist eine sehr komplexe und verwirrende. Als kleines Recap haben wir euch die wichtigsten Punkte der Story in folgender Bilderstrecke zusammengefasst: