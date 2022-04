Unter dem Meer: Cooles Survival-Spiel bekommt Fortsetzung

Die Subnautica-Reihe bekommt Zuwachs. Bild: Unknown Worlds

Seid ihr Fan von der faszinierenden Unterwasserwelt der Subnautica-Reihe? Dann könnt ihr euch bald auf eine Fortsetzung freuen. Der Entwickler ist derzeit auf der Suche nach Mitarbeitern und verrät damit schon ein wenig zum kommenden Spiel.

Subnautica: Mehr Story als zuvor?

Auf Twitter verriet Subnautica-Entwickler Unknown Worlds, dass sie auf der Suche nach Mitarbeitern sind. Sechs an der Zahl, doch besonders eine Stelle gibt Hinweise darauf, was Spieler beim Release erwarten können. Der Senior Narrative Designer muss nämlich einige interessante Dinge beherrschen, um am Projekt mitarbeiten zu dürfen:

Er muss „fesselnde, dramatische Geschichten im Kontext der Spielerfahrung zu erzählen. Gleichzeitig wird er die Geschichte und das Wissen über eine neue Science-Fiction-Welt und ihre außerirdischen Bewohner definieren.“

Er soll vertraut sein mit „Open-World-Spielen und dem Prozess der Entwicklung einer Erzählung im Kontext einer offenen, spielergesteuerten Erfahrung.“

Das klingt so, als würde auf die Fans ein großes Open-World-Spiel warten. Laut der Beschreibung könnte das kommende Subnautica-Spiel auch durchaus mehr Story beinhalten als die vorherigen Teile der Reihe. Es kann somit auch gut sein, dass das eine oder andere Mysterium gelöst wird – bis das Spiel erscheint, wird es wohl noch viele Spekulationen geben. (Unknown Worlds)

Wann könnte Subnautica erscheinen?

Bisher befindet sich das Projekt noch in der Anfangsphase. Mitarbeiter müssen noch gefunden und die Geschichte hinter dem kommenden Spiel geschrieben werden. Denkbar ist also ein Release im Jahr 2025.

Solltet ihr Besitzer des Xbox Game Pass sein, ist es möglich, dass ihr das Spiel im Rahmen eures Abos zur Verfügung gestellt bekommt. Wir halten euch auf dem Laufenden.

Xbox, PlayStation, Nintendo. Was bieten euch die Dienste? Wir verraten es euch: