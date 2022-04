Kingdom Hearts 4: Wann erscheinen die neuen Kingdom-Hearts-Spiele?

Der erste Trailer zu Kingdom Hearts 4 begeistert das Internet. (Bild: Square Enix)

Im Rahmen eines Kingdom-Hearts-Events zum 20. Geburtstag der Reihe, wurde Kingdom Hearts 4 offiziell mit einem Trailer enthüllt. Und während Fans bereits über Soras neuen Look und das neue Setting diskutieren, spekulieren wir in diesem Artikel über den möglichen Release-Zeitraum.

Wann erscheint Kingdom Hearts 4?

Final-Fantasy-Fans und Disney-Fans können sich (endlich) euphorisch in die Arme schließen: Kingdom Hearts 4 kommt! Publisher Square Enix enthüllt den vierten Teil mit einem ersten Gameplay-Trailer:

Kingdom Hearts 4 | Ankündigungstrailer

Der Trailer dreht sich vor allem um Sora, sein neues Design und den anschließenden Kampf gegen einen riesigen Herzlosen. Ein wichtiges Detail fehlt aber und zwar ein ungefährer Release-Termin. Stattdessen steht am Ende lediglich: Magic in the Making. Dieser Satz lässt auf eine recht frühe Entwicklungsphase schließen.

Damit ist eine Veröffentlichung in diesem Jahr ausgeschlossen. Und auch das Jahr 2023 ist aktuell unwahrscheinlich. Denn immerhin soll vor Kingdom Hearts 4 noch ein anderes großes Rollenspiel von Square Enix erscheinen: Final Fantasy 16. Und auch FF 16 hat noch keinen Release-Termin.

Darüber hinaus ist Publisher Square Enix dafür berüchtigt, die eigenen Spiele viel zu früh anzukündigen. Zur Erinnerung: Kingdom Hearts 3 wurde 2013 mit einem Trailer angekündigt und erschien erst im Frühjahr 2019.

Gemessen daran, wird Kingdom Hearts 4 wahrscheinlich erst 2024, wenn nicht sogar erst 2025 erscheinen. Was für Square-Enix-Verhältnisse immer noch schnell wäre.

Bis ihr mit Sora diesen Kampf nachspielen könnt, werden wohl noch einige Jahre vergehen. (Bild: Square Enix)

Noch mehr Kingdom Hearts in diesem Jahr

Im Schatten von Kingdom Hearts 4 wurde aber noch ein weiteres Kingdom-Hearts-Spiel angekündigt: Kingdom Hearts: Missing Link.

Das Mobile-Spiel orientiert sich an der Optik und dem Kampfsystem von Kingdom Hearts 3, bietet einen Multiplayer und soll noch in diesem Jahr in die Closed Beta starten.

Wer Serien-Schöpfer Tetsuya Nomura kennt, der kann davon ausgehen, dass auch dieses Spiel inhaltlich relevant für alle kommenden Kingdom-Hearts-Teile wird.