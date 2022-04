Elden Ring löst sieben Jahre altes Dark-Souls-Mysterium auf

Ein Boss aus Elden Ring hätte eigentlich schon in Dark Souls 3 sein sollen. Bildquelle: FromSoftware/ Getty Images/ Azret Ayubov

Die Welt von Elden Ring ist wunderschön, gewaltig und gleichzeitig voller gefährlicher Gegner und Bosse. Ein Fan hat jetzt im Code des Spiels gestöbert und herausgefunden, dass ein Endgegner beinah bereits in Dark Souls 3 aufgetaucht wäre.

Elden Ring: Ein Boss ist bereits sieben Jahre alt

Wenn ihr Elden Ring erkundet, werdet ihr früher oder später auf einen Baumgeist mit Geschwüren treffen. Der Boss hat es sich bereits im ersten optionalen Dungeon direkt neben dem Tutorial gemütlich gemacht. Darüber könnt ihr ihn später an einigen zusätzlichen Orten im Zwischenland bekämpfen.

Der Dark-Souls-Hacker Zullie the Witch hat jetzt herausgefunden, dass der Boss bereits älter sein dürfte als Elden Ring selbst. Er oder sie bezieht sich dabei auf einen Boss aus Dark Souls 3, der es nie ins Spiel geschafft hat. Im Code wurde damals nur von "SnakeSoul" gesprochen. Darüber hinaus gibt es Hinweise, dass er mit den Schlangenmonstern zu tun hat, die unter anderem aus dem ersten Boss Iudex Gundyr herausbrechen. Der Baumgeist mit Geschwüren ist genau dieser SnakeSoul-Boss, der für Elden Ring ein neues Aussehen erhalten hat.

Elden Ring: FromSoftware recycelt Gegner aus Dark Souls

Zullies Video zeigt, dass Design-Elemente wie die Klauen sowohl in Dark Souls 3 als auch beim Baumgeist zu finden sind. Der erste Auftritt des Bosses könnte sogar auf ein Zeitschriften-Cover aus dem Jahr 2015 zurückgehen, auf dem eine riesige schwarze Gestalt abgebildet ist, die dem Elden-Ring-Boss verdächtig ähnlich sieht.

Um die riesige Welt aus Elden Ring zu füllen, hat FromSoftware einige Gegner aus Dark Souls wiederverwertet. Der Avatar des Erdenbaums ist beispielsweise eine überarbeitete Version des Asyl-Dämons. Auch die kleinen Stein-Gremlins, die in den Dungeons auf euch lauern, kämpfen exakt so wie die Hüllensklaven aus der Kathedrale in Dark Souls 3. Im Vergleich zu der gewaltigen Anzahl an neuen Gegner in Elden Ring fällt das bisschen Recycling aber natürlich kaum auf.