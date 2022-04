Nintendo Switch: Online-Service bekommt nächstes Mario-Spiel spendiert

Golf-Profi Mario locht bald wieder auf der Nintendo Switch ein. (Bildquelle: Nintendo)

Nintendo gibt das N46-Spiel für diesen Monat bekannt und dürfte damit Sport-Fans und Mario-Begeisterten eine Freude bereiten. Online-Abonnenten, die auch das Erweiterungspaket besitzen, können schon bald loslegen.

Mario Golf auf der Nintendo Switch

Nintendo kündigt das nächste N64-Spiel an, das schon bald auf der Switch landen soll: Mario Golf soll nämlich bereits am 15. April im Erweiterungspaket des Nintendo Switch Online Service landen:

Abonnenten des Erweiterungspakets haben also ab dann Zugriff auf das Sportspiel, das sich damit zu Klassikern wie The Legend of Zelda: Majora's Mask, Ocarina of Time, Super Mario 64 und Mario Kart 64 gesellt.

Geplant sind außerdem noch der Release von Pokémon Snap, F-Zero X und Kirby 64: The Crystal Shards. Wenn Nintendo sich an das bisherige Release-Tempo hält, dürfte jeden Monat eines der genannten Spiele erscheinen.

Retro-Fans sind enttäuscht

In den Kommentaren unter dem Twitter-Post, sowie auf Reddit, teilen Nintendo-Fans ihre Enttäuschung über den April-Release. Mario Golf sei zwar für einige besser als Mario Golf: Super Rush, das 2021 für die Switch erschien, aber viele hatten auf ein anderes Spiel gehofft.

Passend zum Release von Kirby und das vergessene Land hatten viele nämlich den Wunsch geäußert, dass Kirby 64: The Crystal Shards im Online-Service landet. (Quelle: Reddit)

Was passiert, wenn alle angekündigten N64-Spiele erschienen sind?

Wie Nintendo nach dem Release der angekündigten N64-Spiele verfahren wird, ist noch unklar. Einige Klassiker der Konsole könnten noch nachträglich angekündigt werden, wie zum Beispiel Diddy Kong Racing und Pokémon Stadium.

Wahrscheinlicher ist jedoch, dass Nintendo sich auf die nächste virtuelle Konsole konzentriert – wie auf den Game Boy. Oder aber sie belassen es erst Mal dabei und füllen das Erweiterungspaket zu Switch Online mit weiteren DLCs.

